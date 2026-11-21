La campanya de les eleccions generals del 29-N fa dies que és visible als carrers de Terrassa. L’Ajuntament ha habilitat 28 columnes d’expressió lliure per enganxar-hi cartells, 43 places per penjar-hi pancartes entre els arbres i 3.197 fanals per col·locar-hi banderoles. Són els espais gratuïts de què disposen les candidatures per fer propaganda a la via pública. Quants en té cada formació depèn de si té representació al Congrés, però on la penja ho ha decidit un sorteig.
Els fanals s’han agrupat en 11 blocs, un per candidatura, adjudicats el 9 de novembre en dos sortejos: un per a les sis formacions amb representació i un altre per a les cinc que no en tenen. La llei electoral preveu que la Junta Electoral de Zona reparteixi aquests espais segons els vots, però a Terrassa històricament ho fa l’Ajuntament per sorteig, un sistema pactat en el seu moment amb els partits, segons fonts municipals.
Així, les sis candidatures amb representació al Congrés tenen blocs d’entre 425 i 433 fanals. El PP en té 433; Junts, 429; el PSC, 428; Comuns-Front Ampli, 427; ERC, 425, i Vox, 426. Les altres cinc en tenen entre 121 i 126: Se Acabó La Fiesta, 126; Frente Obrero i Democracia para el siglo 21, 124 cadascuna; el Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya (PCTC), 123, i Alhora, 121.
Gràfic sobre el repartiment de fanals per als cartells electorals a la ciutat
A la pràctica, cada bloc és un trencaclosques de trams de carrer escampats per tota la ciutat. Les sis amb representació tenen entre un i quatre trams a cada districte i entre 10 i 12 a la ronda interior, que agrupa les grans vies de dins la ciutat i on les altres cinc no poden penjar banderoles. Aquestes últimes tenen un sol tram a cada districte, i la resta dels fanals, a la ronda exterior, gairebé tots a l’avinguda del Vallès. Els grans eixos queden repartits a trossos, tot i que en alguns hi ha un partit amb més fanals: ERC al passeig del 22 de Juliol, el PSC a Jaume I i Barcelona, el PP i Comuns a la carretera de Montcada i Vox per poc a l’avinguda de Béjar. Cada candidatura té quatre places públiques per a pancartes, i el PCTC, tres. Les columnes són per a tothom.
Tenir els fanals assignats, però, no obliga a ocupar-los tots. Les banderoles les han de penjar i retirar les mateixes formacions, sovint amb militants i voluntaris, i aprofitar-los tots depèn dels recursos i de la gent de cadascuna.
El catàleg també veta la propaganda en alguns espais, com la Plaça Vella, la plaça de Clavé, el portal de Sant Roc, el carrer de la Rasa i els parcs de Vallparadís, de Sant Jordi i dels Catalans. Només s’hi pot posar si una candidatura hi fa un acte de campanya autoritzat, i només per a l’ocasió.
Una qüestió de presència
Ara bé, en plena era de les xarxes, té sentit omplir els carrers de cartells? El sociòleg terrassenc Salvador Cardús creu que és, sobretot, una qüestió de tradició i de presència: “Si un hi és, l’altre també hi ha de ser”. Al seu parer, els cartells donen “una certa presència de reconeixement al carrer”, tot i que dubta que facin guanyar gaires vots: “Convé ser-hi, d’acord, però la seva eficàcia en temps de xarxes em sembla mínima”.
Segons Cardús, fins i tot els debats electorals de la televisió, tot i ser “una mica antics”, encara poden tenir “una certa eficàcia”. I en unes municipals la cosa podria canviar, perquè “saber qui és el teu alcalde o qui podria ser el teu alcalde, veure’l a la cara, pot tenir una mica més d’eficàcia”. “Però en unes espanyoles em sembla que en té molt poca”, conclou.
80,3% dels 3.197 fanals habilitats per a banderoles a Terrassa són per a les sis candidatures que tenen representació al Congrés i al Senat, i el 19,3%, per a les altres cinc
Banderoles a cinc metres i lluny dels col·legis electorals
Les normes també marquen com s’ha de col·locar la propaganda. Les banderoles han de quedar a cinc metres de terra com a mínim i no se’n poden posar a menys de 25 metres de l’entrada dels coŀ legis electorals. Les pancartes només es poden lligar als arbres, sense malmetre’ls, i mai no poden travessar vies per on circulin vehicles.