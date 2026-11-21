Aquesta setmana ha estat marcada pel llançament de l’esperat “GTA VI”, el videojoc que promet batre tots els rècords del seu predecessor, el “GTA V”. Quan va sortir, allà per l’any 2013, el món era molt diferent, i Terrassa no és pas una excepció.
Aquest fenomen mundial del sector de l’entreteniment també suposa una bona oportunitat per a fer un exercici de nostàlgia, mirar enrere i veure com ha canviat la ciutat i la vida dels egarencs durant els darrers tretze anys.
Demografia
Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya i de l’Ajuntament de Terrassa, l’any 2013, la ciutat tenia un total de 215.055 habitants. Ara, la població –amb dades del primer de gener de 2026– és de 236.101 habitants. Aquest creixement –del 9,79%– ha propiciat que Terrassa passi de la quarta posició a la tercera posició en el rànquing dels municipis més poblats de Catalunya, superant Badalona i per davant de Sabadell.
Política
Pot semblar que la política de la ciutat no ha canviat gaire, ja que l’alcalde, l’any 2013, era Jordi Ballart. La realitat, però, és que hi ha matisos que fan que el panorama polític hagi canviat força.
Fa tretze anys, Jordi Ballart era alcalde de Terrassa, però encara sota les sigles del PSC. Ballart va deixar l’alcaldia l’any 2017 i va ser substituït per Alfredo Vega, també del PSC. Vega va ocupar aquest càrrec fins al 2019, quan Ballart va tornar a guanyar les eleccions municipals, aquesta vegada amb Tot per Terrassa, partit amb el qual governa fins avui dia. Al 2013, però, només quatre partits tenien representació a l’Ajuntament -PSC, CiU, PP i ICV-; actualment són sis, però n’hi van arribar a ser set entre el 2015 i el 2019.
La situació de l’habitatge
És ben sabut que la situació de l’habitatge no ha parat d’agreujar-se en els darrers anys. Si mirem enrere, el preu mitjà del metre quadrat a Terrassa l’any 2013 era de 1.626 euros, mentre que ara arriba als 2.279 euros. Pel que fa al lloguer, el preu mitjà fa tretze anys era de 440,53 euros (7,3 euros de mitjana per metre quadrat), mentre que ara és de 768,4 euros (12,6 euros de mitjana per metre quadrat), segons les darreres dades d’Incasòl.
L’oci a la ciutat
L’oferta d’activitats d’oci de la ciutat de Terrassa no és una excepció als canvis. Un bon exemple són els cinemes del Segle XXI, que van estar en actiu des del 2004 fins, justament, l’any 2013. Ara, aquesta zona comercial, que disposava d’onze sales de cinema, un centre comercial i un supermercat, es prepara per reactivar-se. El darrer febrer es va presentar un projecte per recuperar el potencial de l’espai i impulsar un nou teixit comercial.
D’altra banda, espais com el Cinema Catalunya, que ha aconseguit mantenir-se com a cinema de referència de la ciutat, o el Parc Vallès, que encara avui és un dels grans nuclis d’oci de la ciutat, són grans exemples de continuïtat comercial i d’oferta cultural a Terrassa.
Transport
La línia S1 dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) només tenia dues parades a Terrassa l’any 2013: la de Terrassa Rambla i la de les Fonts. A partir del 2015, quan es va ampliar la línia, Terrassa va passar a tenir cinc estacions d’FGC, amb les incorporacions de Vallparadís Universitat, Estació del Nord (que va esdevenir un gran nexe d’unió i intercanvi entre FGC i Renfe) i Terrassa Nacions Unides.
Altres canvis
A banda dels canvis estrictament municipals, és evident que la societat en si mateixa també ha canviat molt. Han estat tretze anys d’avenços tecnològics –per exemple, l’any 2013 teníem mòbils amb 3G i 4G, res a veure amb el 5G actual–, canvis en els hàbits de consum –la consolidació de plataformes com Amazon o Glovo–, en la cultura, en la restauració o en l’educació, entre molts altres. I això, sense oblidar la irrupció de la IA.