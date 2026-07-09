El Moaré creix amb més creativitat i més interacció

El festival Moaré torna per a la seva tercera edició els dies 16, 17 i 18 d’octubre, incorporant novetats per consolidar la ciutat com a referent de la connexió entre la moda i l’audiovisual. El Vapor de Prodis tornarà a ser l’epicentre de la programació, que inclourà desfilades, exposicions, debats, performances, gastronomia i activitats familiars.
El tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat, Joan Salvador, destaca que el festival vol “continuar posicionant la ciutat com una destinació turística creativa, innovadora i vinculada a dos dels àmbits que millor defineixen Terrassa, la moda i l’audiovisual”. Així, el Moaré estrena nova imatge i identitat visual, mantenint el concepte creat per Evil Love, però materialitzant la idea amb una interferència teixida pròpiament sobre una tela.
Una de les principals novetats d’enguany serà la celebració del primer Concurs de Fashion Films Moaré. Després que l’any passat el festival acollís una mostra d’aquest format, ara fa un pas més convertint-la en una competició oberta a peces audiovisuals en què la moda esdevé el centre del relat. A més, el concurs també pretén incentivar que els creadors utilitzin el patrimoni industrial terrassenc com a escenari de noves produccions.
La programació arrencarà divendres 16 d’octubre amb una desfilada de moda protagonitzada per l’INS Terrassa, seguida de l’acte inaugural, el lliurament dels premis del concurs de Fashion Films i la projecció de l’obra guanyadora. Durant tot el cap de setmana també s’hi instal·larà el SOC Mercat, un espai dedicat a dissenyadors, creadors i marques d’autor produïdes al territori.
El dissabte serà el torn de les activitats professionals i divulgatives, amb una masterclass de Núria Braut sobre patrimoni, cinema i moda, una taula rodona dedicada a l’audiovisual terrassenc amb professionals del sector, un diàleg amb la dissenyadora Mercè Paloma, i un altre dels plats forts d’aquesta edició: la performance immersiva de moda de Txell Miras.
Durant els tres dies, el Vapor de Prodis acollirà exposicions d’Octavi Intente i Teresa Jordà Vitó, així com actuacions musicals, activitats comercials, visites patrimonials i propostes familiars. El programa es completarà diumenge amb el OneShot Festival, dedicat al cinema en pla seqüència, que oferirà una activitat participativa perquè el públic pugui experimentar aquest format.
A més del Vapor de Prodis, el festival tornarà a estendre’s per diversos espais emblemàtics de la ciutat, com la Masia Freixa, les naus de Cal Reig, el Vapor Albinyana, el Museu Tèxtil i el MNACTEC, reforçant així la voluntat de posar en valor el patrimoni industrial com un dels grans actius culturals i turístics de Terrassa.
Una convocatòria oberta per impulsar el talent audiovisual
El Moaré estrenarà enguany el seu primer Concurs de Fashion Films, una convocatòria oberta a creadors majors d’edat, tant professionals com amateurs, que podran presentar les seves peces fins al 4 de setembre. El cineasta i professor de l’ESCAC Geoffrey Cowper apunta que “és important incentivar una competició, no només una mostra”, per consolidar aquest format audiovisual, en què “la moda és el motor de la narrativa”. El jurat, integrat per l’ESCAC, Terrassa Turisme i Terrassa City of Film, atorgarà un primer premi de 1.000 euros i una residència artística al Film Lab del Parc Audiovisual de Catalunya. Cowper destaca que el festival “crea punts de trobada entre creadors i aprofita una singularitat que poques ciutats tenen” per reforçar la projecció de Terrassa.
Una desfilada que trenca amb el format convencional
Una altra de les grans novetats del Moaré serà la desfilada performàtica que la dissenyadora Txell Miras ha creat expressament per al festival. Lluny del format tradicional de passarel·la, la proposta convertirà el Vapor de Prodis en una instal·lació artística immersiva, on el públic podrà moure’s lliurement entre els models i interactuar amb ells mentre observa les peces de la col·lecció. “M’interessava que el públic no quedés assegut, sinó que formi part d’aquesta instal·lació”, explica Miras, que aposta per implicar persones “reals” de la ciutat en lloc de models professionals. Precisament, després de la presentació del festival es s'ha celebrat un “street casting” amb una quarantena de participants per seleccionar les persones que prendran part en aquesta experiència escènica.