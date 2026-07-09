Aquestes són les activitats programades per a la festa major del barri de Sant Pere Nord

La Festa Major de Sant Pere Nord comença aquest divendres 10 de juliol, a la tarda, amb una fira d’atraccions a la rambla de Francesc Macià. Jocs, esport i actuacions ompliran els carrers del barri, donant el tret de sortida a un intens cap de setmana festiu.
Divendres, 10 de juliol:
El primer dia es viurà amb intensitat. Després del torneig de bàsquet i l’actuació de Castañuelas del Sur, tindrà lloc el pregó de Festa Major a les 19.45 hores a la plaça del Primer de Maig. La nit continuarà amb els joves talents Lucia i Eric, la cercavila del Bloco Baiao des de la plaça de l’Aigua, un bingo musical a càrrec dels Diables de Sant Pere Nord i el concert de rumba amb Charito i la Patatús Band, tancant amb la sessió de DJnjena.
Dissabte, 11 de juliol:
La jornada de dissabte iniciarà a les deu amb una matinal infantil a la plaça que inclourà un esmorzar del Forn París, contacontes de Kids&Us i tallers amb els Diables, a més d’escacs al Casal Cívic. A la tarda, agafaran el relleu la petanca, el bàsquet i les Carpes a la Fresca a la Rambla. Al vespre hi haurà música amb l’A.C.A. Nueva Carteya i Mandie Trio, seguida a les 21.45 hores per la botifarrada dels Diables de Sant Pere Nord i la revetlla amb l’orquestra Only Stars.
Diumenge, 12 de juliol:
El darrer dia començarà amb la Segona Ruta pels Murals, un esmorzar popular, animació de Set de So i la festa de l’escuma. La tarda inclourà el folklore de Gil El Ghorba, versions amb Phoenix Band a les 19.30 hores i havaneres amb “Brisa Marina” a les 20.45 hores. Un espectacle de foc dels Diables de Sant Pere Nord posarà punt final a la festa.