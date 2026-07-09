Hi ha imatges que fan la volta al món i que, a partir d'ara, portaran el segell de la nostra ciutat. Les superestrelles del futbol mundial Leo Messi i Lamine Yamal han protagonitzat el nou i espectacular anunci de Konami, que s'ha rodat en part a l'Estadi Olímpic de Terrassa.
L'espot celebra una fita històrica: el 30è aniversari del eFootball, el mític videojoc conegut històricament per generacions de jugadors com el Pro Evolution Soccer (PES). La campanya ha estat creada de la mà de l'agència DARE i ja està corrent com la pólvora per les xarxes socials de tot el planeta.
El minut exacte: Terrassa en versió videojoc
La màgia de la producció es fa evident a la part final de la peça publicitària. Si s'esguarda amb atenció el vídeo, als minuts 2:13 i 2:15 es pot veure, primer a Lamine Yamal i immediatament després a Leo Messi, asseguts a la gespa de l'Estadi Olímpic amb Terrassa de fons.
A les imatges, l'emblemàtic estadi egarenc es mostra clarament processat en postproducció per adquirir l'estètica i la versió pròpia del videojoc, fusionant la realitat de les nostres instal·lacions amb l'univers digital de Konami. La sintonia de passat, present i futur del futbol s'ha citat a casa nostra.
Terrassa, un plató de referència internacional
La publicitat és un gènere molt potent que Terrassa acull sovint, tant a les instal·lacions dels seus platós com a diferents localitzacions exteriors de la ciutat. Aquesta gran producció internacional ha estat possible gràcies a la implicació de la Terrassa Film Office, que ha sumat un nou èxit a la seva trajectòria de promoció de la ciutat.
La Terrassa Film Office és un servei sense ànim de lucre de l’Ajuntament de Terrassa, gestionat des del Parc Audiovisual de Catalunya. Funciona com una finestreta única on qualsevol productor audiovisual —professional o amateur— pot adreçar-se per posar en marxa el seu projecte. Mitjançant el seu assessorament en la cerca d'espais, la tramitació de permisos i altres gestions, aquest servei proporciona grans facilitats i un important estalvi de temps i diners als professionals del sector, consolidant Terrassa com un referent del panorama audiovisual del país.