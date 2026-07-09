La festa major de Ca n'Anglada omplirà el barri d’activitats durant tot el cap de setmana

La Festa Major de Ca n’Anglada començarà amb la tradicional missa solemne aquest divendres, 10 de juliol, a les 9 del matí, a l’Ermita de Sant Cristòfol.
Divendres, 10 de juliol:
A partir de les 20.30 hores, hi haurà l’Espai Jove amb micro obert, sopar compartit i DJ al carrer de Sant Damià. Més tard, a les 22.30 hores, tindrà lloc el pregó de Festa Major a càrrec de les treballadores de la Farmàcia Pi. A la mateixa plaça de Ca n’Anglada es farà un espectacle de varietats amb Juan Reina acompanyat pel ball de Javier Jurado i Lucero de Lora, i el concert de Javier Ginés a partir de les onze de la nit.
Dissabte, 11 de juliol:
Un esmorzar al carrer donarà el tret de sortida a les 9 hores: botifarra amb mongetes al carrer de Sant Cosme. El seguirà la matinal infantil amb pintacares i jocs d’aigua a la Masia, i una visita guiada amb pujada al campanar de la parròquia. Al migdia, hi haurà el concert del Projecte Musical al barri al Centre Cívic Montserrat Roig. A la tarda, la plaça de Ca n’Anglada s’omplirà de color amb el Ball Bollywood seguit a les de la 42a Cursa Popular i la gran Cercavila de Festa Major des de la Masia. La nit clourà a les 22.30 hores amb l’actuació de Toni Torres Band.
Diumenge, 12 de juliol:
Ofici i missa solemne a les 12 hores. Més tard, a, se celebrarà la gran paella tradicional per vuit euros. La tarda inclourà l’actuació de la Hermandad Nuestro Padre Jesús de Nazareno y Virgen de los Dolores, havaneres i rom cremat i, finalment, a les 23.50 hores, la Nit Bandolera amb l’actuació dels Federins.