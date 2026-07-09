Els Bombers estabilitzen l'incendi de Sentmenat després de cremar més de 200 hectàrees

Els Bombers de la Generalitat van donar per estabilitzat aquest dimecres a la nit l'incendi forestal de Sentmenat, que cremava des de dilluns. El foc ha calcinat més de 200 hectàrees, la gran majoria de sòl forestal i una petita part agrícola.
Gràcies a la bona evolució d'altres incendis simultanis, s'han pogut concentrar més mitjans en aquest front, aconseguint estabilitzar-lo tot i les altes temperatures, la baixa humitat i un perímetre del foc molt irregular. L'operatiu, però, continua actiu amb l'objectiu d'extingir-lo definitivament.
Arran d'aquesta millora, Protecció Civil ha aixecat el confinament dels nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor (Caldes de Montbui), tot i que es manté a la zona de Guanta de Sentmenat. A més, es demana a la ciutadania evitar la circulació per la carretera BV-1243.
Des del Centre de Comandament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha agraït l'esforç dels equips d'emergències i ha fet una crida a la prudència i a la responsabilitat col·lectiva per evitar qualsevol activitat que pugui provocar un nou incendi durant els pròxims dies de calor extrema.
Parlon ha comparegut davant dels mitjans al costat de l'inspector en cap dels Bombers, David Borrell, que ha reiterat que aquest dimecres ha estat "un dia molt dur" per la combinació de temperatures "de rècord" amb humitats relatives "baixíssimes", per sota del 15% a la costa.
Ha estat una situació de "simultaneïtat" equiparable a la que es va produir l'any 1994, amb molts dies d'incendis acumulats. "La satisfacció és que ara aconseguim estabilitzar-los relativament ràpid", ha dit. Pel que fa a la resta d'incendis que afecten Catalunya aquests dies, ha assegurat que tant el foc d'Aiguamúrcia com el de Navarcles "pintaven molt malament", amb un potencial acumulat de 5.000 hectàrees, però ha afirmat que tots dos estan "en vies d'estabilització". "Diguéssim que ara ja no patim per aquests incendis", ha confessat.
La consellera ha recalcat que "continuarem tenint temperatures molt altes els pròxims dies i, per tant, demanem molta precaució, molta prudència i sobretot evitar qualsevol activitat quotidiana que pugui provocar un incendi".