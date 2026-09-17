Balanç del temporal de pluges a Terrassa: 40 litres, 45 llamps i 17 incidències

El temporal que va afectar Terrassa durant la tarda i la nit de dimecres, 16 de setembre, i la matinada de dijous ha deixat 17 incidències a la ciutat. En total, van caure 39,5 litres per metre quadrat, amb una punta d’intensitat de 75,2 litres per hora a les 20.40 hores. Els cops de vent van vorejar els 40 quilòmetres per hora. A més a més, entre el vespre i la matinada també van registrar-se 45 llamps a la ciutat.
L’episodi també va tenir impacte en el telèfon d’emergències. El 112 va rebre 14 trucades procedents de Terrassa, que es converteix en el desè municipi de Catalunya amb més avisos relacionats amb aquest episodi meteorològic. En el conjunt de Catalunya, el 112 va rebre 1.107 trucades corresponents a 680 incidents. Per comarques, el Vallès Occidental va concentrar 66 trucades, per darrere del Barcelonès (713), el Garraf (97) i el Baix Llobregat (71).
Un rescat d’un vehicle
Una de les incidències més significatives a Terrassa va succeir a la riera del Palau, on un vehicle va acabar atrapat al pont del carrer dels Horts després que el conductor hi accedís malgrat que les barreres estaven baixades. La crescuda sobtada del cabal de la riera va desplaçar el turisme i en va inundar l’interior. El conductor va poder sortir pels seus propis mitjans i no va patir ferides. La Policia Municipal va comprovar que les barreres funcionaven correctament i, un cop va baixar el nivell de l’aigua, una grua va retirar el vehicle.
Durant la intervenció, un segon conductor també va superar les barreres per accedir al pont. Tots dos van ser denunciats per no respectar la senyalització i les restriccions establertes.
Inundacions i desperfectes
De les 17 incidències registrades pels serveis municipals, cinc estaven relacionades amb tapes del clavegueram i cinc més corresponien a avisos per inundacions. També es va comunicar una incidència d’enllumenat al carrer, una marquesina malmesa al carrer de Joan Corominas i problemes amb un col·lector a l’avinguda del Vallès.
El temporal també va provocar la caiguda d’una branca d’arbre de grans dimensions a Can Boada del Pi i una caiguda de motocicleta, en aquest cas sense ferits. La matinada de dijous ha permès recuperar progressivament la normalitat, tot i que alguns dels desperfectes ocasionats per l’aigua requeriran actuacions durant els pròxims dies.
Pel que fa la mobilitat, la línia R4 de Rodalies ha circulat durant el matí amb demores de més de 30 minuts a causa de les limitacions de velocitat establertes per les condicions meteorològiques adverses. La mateixa línia havia quedat interrompuda durant la nit entre les estacions de Fabra i Puig i Montcada Bifurcació i, per això, quan es s'ha recuperat, s'ha mantingut amb restriccions.