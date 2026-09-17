Les obres per reparar l'esvoranc del carrer Ample començaran dilluns: "Toca demanar disculpes als veïns"

Les obres per reparar l'esvoranc del
carrer Ample, a Sant Pere Nord, començaran el dilluns 21 de setembre. L'actuació, amb un pressupost de licitació de més de 558.000 euros (IVA inclòs), comportarà la substitució completa del col·lector de clavegueram en el tram comprès entre els carrers del Consell de Cent i de Pompeu Fabra i, alhora, la renovació de la xarxa d'aigua potable. La previsió és que els treballs acabin al febrer del 2027.
Xavier Cardona, tinent d'alcalde de Territori i Habitatge, i Alberto Muñoz, regidor del districte 6, han visitat aquest dijous l'indret amb membres de l' Associació de Veïns de Sant Pere Nord i tècnics municipals i de Taigua. Cardona ha reconegut que "toca demanar disculpes als veïns" de Sant Pere i a la ciutadania en general, "perquè costa entendre quan hi ha un esvoranc que les administracions triguin tant a resoldre'ls". El tinent d'alcalde ha atribuït l'espera als "processos administratius molt complexos, molt garantistes" als quals estan sotmeses les administracions, però ha defensat que "al final el resultat és òptim". L'Ajuntament recorda que, per les característiques i l'import de l'obra, l'actuació s'ha hagut de tramitar per procediment ordinari, cosa que ha obligat a complir els terminis administratius corresponents.
Entre el 2024 i el 2025 es van detectar enfonsaments en dos punts del carrer Ample. El primer, a la part baixa, al barri de Sant Pere, ja es va reparar amb una inversió de més d'un milió d'euros. En el cas del tram de Sant Pere Nord, l'Ajuntament va tallar el carrer al trànsit per garantir la seguretat i inspeccionar-lo, i l'anàlisi va confirmar que el problema tenia l'origen en l'estat estructural del col·lector.
Per resoldre la problemàtica d'arrel i evitar que es repeteixi, es va redactar un projecte d'actuació integral, que es va aprovar el 23 de maig. Abans, però, va caldre conèixer amb precisió l'estat de la canonada.
Mercè Peralvo, subdirectora d'àrea de Territori i Habitatge, ha explicat que es va fer "una fase d'inspecció i de neteja d'aquest col·lector bastant potent" per saber quins trams calia substituir i quines escomeses s'havien de preveure, amb l'objectiu de reduir al mínim les afectacions als veïns. Segons ha detallat, el col·lector no és gaire gran ni gaire profund, però hi connecten moltes escomeses dels blocs del carrer, motiu pel qual calia conèixer-lo bé abans d'obrir el vial i poder executar l'obra en el mínim temps possible. El nou col·lector tindrà dos trams, de 500 i 700 mil·límetres de diàmetre.
Taigua aprofitarà l'obertura del carrer per renovar la part de la xarxa d'aigua potable que encara no s'havia actualitzat: substituirà 360 metres de canonada de material obsolet per canonada de fosa dúctil. Les dues intervencions s'han agrupat en un únic projecte i en una sola licitació, que ha guanyat l'
empresa Bigas Grup, i cada entitat assumeix el cost de la seva actuació. Del pressupost de licitació, 430.000 euros corresponen al clavegueram i 128.000, a la xarxa d'aigua. Pere Mora, gerent de Taigua, ha destacat que aquesta vegada no només s'han coordinat les obres, sinó també la contractació, i ha reconegut que tenen "ganes de començar, i sobretot d'acabar". També ha advertit que, tot i la inspecció prèvia, "segur que surten imprevistos".
Els treballs duraran uns cinc mesos i es faran en dues fases. La primera,
del 21 de setembre al 21 de novembre, se centrarà en el tram entre els carrers del Doctor Ferran i de Pompeu Fabra, i la segona, del 21 de novembre al 21 de febrer, en el tram entre els carrers del Doctor Ferran i del Consell de Cent. Segons els responsables de l'obra, la planificació preveu que els itineraris de vianants no quedin tallats i que hi hagi sempre un pas alternatiu, i, en principi, també es mantindrà l'accés als aparcaments. L'afectació principal serà per al trànsit. Si sorgeix algun imprevist que afecti un bloc o un habitatge concret, es resoldrà directament amb els veïns afectats.
Els tècnics asseguren que l'actuació resoldrà el problema estructural d'aquest tram, ja que se substituirà tant la canonada com el reblert que l'envolta. Un cop acabada l'obra, s'asfaltarà tot el tram.
Pepe Sánchez, president de l'Associació de Veïns de Sant Pere Nord i de la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa, ha celebrat l'inici dels treballs: "Després d'un any i mig que tenim aquest esvoranc ja era hora que es comencessin les obres". Tot i això, ha lamentat el temps d'espera. "No podem estar un any i mig esperant que s'arreglin esvorancs", ha afirmat Sánchez, que ha suggerit que l'Ajuntament destini més pressupost a aquest tipus de reparacions, ja que se'n produeixen arreu de la ciutat.
Visita del tinent d'alcalde Xavier Cardona, tècnics municipals i veïns al tram afectat
Ajuntament de Terrassa
D'altra banda, l'Ajuntament té en licitació les obres del carrer de Bartrina, també tallat al trànsit per un esvoranc. L'objectiu és que aquests treballs acabin també al febrer, per poder restablir la normalitat del trànsit a la zona.