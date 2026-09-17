Un vehicle va quedar atrapat ahir a la nit al pont del carrer dels Horts, sobre la riera del Palau, després que el conductor hi accedís malgrat que les barreres de seguretat estaven baixades per l’alerta meteorològica. La crescuda sobtada del cabal, provocada per les fortes pluges, va desplaçar el turisme i en va inundar l’interior.
La Policia Municipal va intervenir al voltant de les 22.08 hores. El conductor va poder sortir del vehicle pels seus propis mitjans i refugiar-se en un altre turisme que hi havia a prop, sense que resultés ferit. Els agents desplaçats al lloc van comprovar que les barreres de tancament del pont funcionaven correctament i estaven actives. Un cop el nivell de la riera va baixar, es va activar el servei de grua per retirar el vehicle, que havia quedat immobilitzat pels danys causats per l’aigua.
Un segon conductor també es va saltar el tancament
Durant la intervenció policial, un segon conductor va accedir igualment al pont, superant les barreres instal·lades arran de l’episodi de fortes pluges. La Policia Municipal també el va denunciar per no respectar la senyalització i les restriccions establertes.
En total, els dos conductors van ser denunciats per haver ignorat les barreres de tancament. La infracció per no respectar el senyal d’abalisament està sancionada amb 200 euros. A més, la retirada del vehicle afectat per la crescuda comporta una taxa del servei de grua de 116,46 euros pel moviment del turisme.