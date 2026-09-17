Un nou Vespreig arriba a Terrassa: música, comerç i restauració

El centre de Terrassa vol acomiadar l’estiu amb una nova proposta que uneix comerç i restauració. Aquest dissabte, el raval de Montserrat acollirà la primera edició del Vespreig, una iniciativa conjunta de l’Associació Terrassa Centre i el Gremi d’Hostaleria de Terrassa, amb la col·laboració de l’Ajuntament, que busca portar més activitat als carrers durant la tarda i el vespre i fomentar que els terrassencs facin vida al centre de la ciutat.
La proposta arrencarà a les 17 hores i s’allargarà fins a les 22.30 hores, amb la participació d’uns 17 establiments. Els comerços hi seran presents fins a les 21 hores, mentre que a la zona del Raval hi haurà música amb un DJ, una barra conjunta, un punt de cervesa artesana i una proposta gastronòmica. La música se situarà davant de la façana principal del Mercat de la Independència.
"El que ens convé és que hi hagi molt flux al carrer, molta vida, que es vegi que al setembre la gent torna a estar aquí", ha explicat Xavier Linares, president de l’Associació Terrassa Centre, que ha remarcat la importància de la col·laboració amb el Gremi d’Hostaleria. La voluntat, ha apuntat, és que aquesta primera experiència sigui el punt de partida de "moltes més sinergies" entre les dues entitats.
En la mateixa línia, el president del Gremi d’Hostaleria, Xavier Gómez, ha definit el Vespreig com "un primer pas per treballar conjuntament amb el comerç i dinamitzar el centre". La iniciativa també vol contribuir a retenir part del consum d’oci que actualment es fa fora de la ciutat. "Hem d’aconseguir que la gent no marxi, sinó que vingui aquí", ha assenyalat Gómez, que ha defensat la necessitat de generar noves propostes davant les dificultats que afronten tant comerços com establiments de restauració.
Durant la tarda, la música anirà a càrrec de La Mítika, amb un repertori que combinarà música dels anys vuitanta, noranta i 2000 amb temes més actuals. La proposta es planteja com un espai per passejar, comprar, menjar o prendre alguna cosa al centre.
El tinent d’alcalde i regidor de Comerç, Xavier Cardona, ha destacat precisament la unió entre els dos sectors. "El que s’està fent avui és una molt bona sinergia entre els comerciants del centre de la nostra ciutat amb el gremi d’hostaleria", ha afirmat. Cardona ha situat l’experiència presencial com un dels elements que pot diferenciar el comerç local davant el comerç electrònic: "L’experiència és l’únic tret diferencial que ens pot fer competitius a dia d’avui". El Vespreig neix, de fet, amb la voluntat expressa de donar continuïtat a aquesta col·laboració. Linares ha defensat que les associacions comercials han de participar en les activitats que es fan a la ciutat i posar els aparadors al servei de la dinamització de l’espai públic.
15 anys de Joc de Tapes
La presentació també ha servit per donar el tret de sortida a la 15a edició del Joc de Tapes, que se celebrarà del 18 de setembre al 18 d’octubre amb 22 establiments participants. La proposta manté el format de ruta gastronòmica i permetrà degustar les tapes dels locals adherits per 5 euros.
El Gremi d’Hostaleria hi planteja dues categories de participació: Tapa Tradicional i Tapa Innovadora, amb tres premis per categoria, dotats amb xecs de 100 euros per bescanviar a Makro. També hi haurà premis vinculats a la venda de cervesa 18/70, amb un primer premi de 300 euros i tres premis més de 100 euros.
Els clients també podran optar a diferents premis. La millor fotografia publicada a Instagram obtindrà quatre entrades a PortAventura World, mentre que la segona classificada tindrà quatre entrades per al Museu del Barça. A més, entre les persones que completin el llibret amb els segells dels 22 establiments se sortejarà un dinar o sopar per a dues persones.
Gómez ha presentat aquesta nova edició com una oportunitat per donar a conèixer la gastronomia local, especialment en un moment en què la ciutat compta amb nous establiments. "Estem en un nivell molt alt gastronòmicament a Terrassa", ha afirmat. L'objectiu del gremi és que el Joc de Tapes serveixi també per generar activitat al carrer i convidar els terrassencs a descobrir els restaurants de la ciutat.