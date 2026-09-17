L'Imserso omple les agències de viatges en el primer dia de reserva: "Ens agrada Benidorm per l'ambient"

Centenars de jubilats i pensionistes han passat aquest dijous per les agències de viatges de Terrassa per contractar el seu viatge de la campanya de l'Imserso 2026-27. Un dels exemples d'oficina que ha estat plena de gom a gom durant tot el dia ha estat la de Nautalia, al carrer de Vinyals. Després d'unes hores frenètiques de bon matí, on les cues ocupaven la vorera i tot el carrer, la tarda ja ha estat més tranquil·la, tot i que no hi ha hagut cap moment de pausa per a les agents.
Aquest dijous, 17 de setembre, és una data clau al calendari, ja que s'ha obert oficialment el termini de reserva per als acreditats no preferents de Catalunya, després que ahir dimecres fos el torn dels usuaris preferents. Malgrat que el programa ofereix l'opció de fer el tràmit de forma 100% online a través de la web oficial a, la imatge d'avui a peu de carrer demostra que la gent gran continua prioritzant el tracte humà i l'atenció presencial per assegurar-se la seva plaça.
A la porta i l'interior de l'agència de Vinyals s'hi han trobat tota classe de perfils de jubilats. L'Antònia, per exemple, és una veterana en això dels viatges de l'Imserso: "Fa uns 9 anys que ja estic apuntada", explica. L'experiència l'adverteix que, en aquests primers dies de molta demanda, és molt probable que no pugui triar el destí exacte que volia inicialment: "Triaré entre les opcions que quedin disponibles, si hi ha alguna cosa a València, cap allà".
La trajectòria de l'Antònia contrasta amb les incògnites amb què arriben una parella d'amigues, qui bromegen presentant-se com "les Carmes". Elles, de fet, el que volen és apuntar-se per primer cop: "Venim a demanar informació abans de res, no sabem ni si podrem apuntar-nos", reconeixen. Això sí, el seu destí idíl·lic el tenen claríssim: Benidorm. "Ens han dit que allà hi ha molt ambient, estan les guinguetes obertes, i això ens agrada", comenten. A la conversa s'hi afegeix l'Antònia, que recorda amb humor que és justament això el que no li va agradar de Benidorm quan hi va ser amb l'Imserso, "que hi ha massa gent". Una de les dues amigues confessa que fins ara mai havia sentit la necessitat d'anar de vacances a enlloc més que al seu poble, a Càceres, però que ara ha arribat el moment de provar coses noves.
La costa predomina clarament entre les preferències dels usuaris de l'Imserso, tot i que les illes també tenen molt d'èxit. A la sortida de l'agència, una parella de veïns atesos exhibeix amb satisfacció el seu certificat de reserva: "Teníem clar que volíem anar a alguna illa, i el que quedava disponible era Eivissa, a Sant Antoni", on aniran el pròxim mes de novembre.
Per a tots aquells veïns que encara no hagin pogut fer la seva reserva o que vulguin optar a un segon viatge, a partir de demà divendres 18 i dissabte 19 de setembre s'obrirà la possibilitat de contractar les places sobrants que hagin quedat lliures a qualsevol província. Cal recordar que els preus d'aquesta campanya oscil·len entre els 124 i 132 euros per a estades curtes o capitals de província, entre els 210 i 290 euros per a la costa peninsular, i poden arribar fins als 435 o 564 euros en el cas dels viatges a les illes Canàries o Balears amb transport inclòs.