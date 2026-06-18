Defuncions a Terrassa: les cerimònies de divendres 19 de juny del 2026

Aquestes són les cerimònies del divendres 19 de juny del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nRafael Oliva Rodríguez, 93 anys \r\n\r\nData de la defunció: 17 de juny\r\nCerimònia: 19 de juny, a les 09.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nManolo Rastrero Guerrero, 81 anys\r\n\r\nData de la defunció: 17 de juny\r\nCerimònia: 19 de juny, a les 10.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nMaria Engràcia Datzira Mas, 84 anys \r\n\r\nData de la defunció: 17 de juny\r\nCerimònia: 19 de juny, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa \r\n\r\nJuani Escudero Vargas, 54 anys \r\n\r\nData de la defunció: 16 de juny\r\nCerimònia: 19 de juny, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa \r\n\r\n \r\n