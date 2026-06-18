Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies de divendres 19 de juny del 2026

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 18 de juny de 2026 a les 18:52
Actualitzat el 18 de juny de 2026 a les 18:53

Aquestes són les cerimònies del divendres 19 de juny del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Rafael Oliva Rodríguez, 93 anys 

Data de la defunció: 17 de juny
Cerimònia: 19 de juny, a les 09.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Manolo Rastrero Guerrero, 81 anys

Data de la defunció: 17 de juny
Cerimònia: 19 de juny, a les 10.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Maria Engràcia Datzira Mas, 84 anys 

Data de la defunció: 17 de juny
Cerimònia: 19 de juny, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa 

Juani Escudero Vargas, 54 anys  

Data de la defunció: 16 de juny
Cerimònia: 19 de juny, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa 

 

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