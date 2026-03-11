Terrassa recorda les víctimes del terrorisme

El Raval de Montserrat ha acollit aquest matí l’acte institucional de commemoració del Dia Europeu en Memòria de les Víctimes del Terrorisme. L’homenatge ha comptat amb la presència de membres de la corporació municipal, representants dels grups polítics i dels cossos i forces de seguretat, així com desenes de ciutadans que s’han volgut sumar al record de les víctimes.
L’acte ha estat encapçalat per l’alcalde, Jordi Ballart, que ha llegit el manifest impulsat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), una iniciativa que cada 11 de març convida els governs locals a retre homenatge a les víctimes amb un minut de silenci davant dels ajuntaments.
En la seva intervenció, Ballart ha recordat que “els grups polítics municipals de l’Ajuntament de Terrassa vam aprovar per unanimitat la seva celebració per expressar el sentiment d’una immensa majoria de terrassenques i de terrassencs”. També ha subratllat que la ciutat no és aliena al dolor provocat pel terrorisme i ha recordat alguns episodis que han marcat la memòria col·lectiva. “A la ciutat malauradament vam patir l’horror del terrorisme l’any 2000 amb l’assassinat del regidor de Viladecavalls Francisco Cano, però també ens van emocionar especialment atemptats com els de Barcelona i Cambrils a l’agost del 2017 o els de Madrid l’11-M del 2004”, ha assenyalat.
Durant la lectura del manifest, l’alcalde ha remarcat la necessitat de preservar la memòria de les víctimes i de continuar treballant per una societat basada en la convivència. El text destaca que, en aquest dia, els municipis europeus es reuneixen “per honorar la memòria de les víctimes i per reafirmar el compromís amb els valors de pau i convivència”. Així, ha volgut reivindicar també el paper de la ciutat com a espai de convivència. “Ho fem aquí, a l’atri de l’Ajuntament, la casa de totes les terrassenques i de tots els terrasencs, un espai que proclama que Terrassa és, ha estat i vol ser, una ciutat de pau i de convivència”, ha afirmat.
L’acte ha inclòs un minut de silenci en record de totes les víctimes i ha finalitzat amb una actuació musical de la soprano Teresa Vert, que ha interpretat la peça “Deixa’m plorar” del compositor George Frideric Handel.