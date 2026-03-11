Urtasun avala a Terrassa el potencial de la candidatura de la Seu d'Ègara a la Unesco

El
ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha avalat el potencial de la candidatura de la Seu d'Ègara a la Unesco durant la visita d'aquest dimecres a Terrassa, on ha assegurat que "tenim aquí a Terrassa una joia patrimonial única a Catalunya" i ha garantit "tota l' assistència tècnica necessària" per fer avançar el projecte. Acompanyat de l'alcalde, Jordi Ballart, el ministre ha erigit el municipi en un enclavament estratègic en afirmar que "Terrassa és un autèntic pulmó cultural a Catalunya i a Espanya".
La trobada institucional ha servit també per afermar l'aposta per l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC). D'altra banda, Urtasun ha avançat que el govern espanyol treballa "intensament" per evitar que les
conseqüències de la guerra a l'Iran impactin en les famílies, i ha advertit que vigilaran que les grans empreses no s'enriqueixin traient profit de la situació. Noves aliances per a la Seu d'Ègara
L'alcalde Jordi Ballart ha agraït la visita que ha servit per tractar el llarg recorregut de la Seu d'Ègara, present a la llista indicativa de la Unesco des del 2019, i per demanar formalment el suport del ministeri. Ballart ha detallat que, després d'una moratòria de cinc anys que va obligar el consistori a temptejar aliats internacionals amb Macedònia del Nord i Egipte,
actualment treballen per teixir una candidatura en solitari tibant del relat de les seus episcopals de la Mediterrània, com València, Barcelona, Tarragona i Empúries. Urtasun ha lloat el recinte després d'haver-ne realitzat una extensa visita al matí, que ha comptat amb la presència del bisbe de Terrassa, Salvador Cristau; la presidenta de l'associació cultural Terrassa amb la Seu d'Ègara (TASE), Montse Jorba, i diversos regidors i membres del bisbat.
Tot i recordar que el ministeri hi fa d'"àrbitre", atès que la decisió d'elevar la proposta depèn de la Generalitat i del Consell de Patrimoni, el ministre ha assegurat que "la Seu d'Ègara és una candidatura, jo crec, que té totes les atribucions per formar part" de la Unesco.
A més, s'ha obert a col·laborar en la creació d'un futur centre de visitants, subratllant que "sempre que hi ha un projecte que és de l'interès ens l'estudiem i en la mesura de les nostres possibilitats ajudem. Per tant, l'alcalde ho sap, el compromís és ferm, i si hi ha algun projecte en el qual nosaltres puguem col·laborar, ho estudiarem amb molt de gust".
L'ESCAC i l'horitzó de les Tres Xemeneies
La comitiva també ha recorregut les instal·lacions de l'
ESCAC, on el seu director, Sergi Casamitjana, ha confiat que la visita serveixi per donar més impuls tant al projecte del centre com "al projecte de les formacions professionals de les Tres Xemeneies". Urtasun ha recollit el guant destacant l 'esforç conjunt per democratitzar la formació audiovisual mitjançant els fons Next Generation. El ministre ha subratllat que "hem invertit a través de l'ESCAC més de 20 milions d'euros que han anat a fer cursos completament gratuïts" amb l'objectiu de "seguir impulsant l'accés a la formació en matèria audiovisual" per a persones que habitualment no podrien costejar-se aquests estudis. En aquesta mateixa línia, ha valorat molt positivament el talent sorgit de l'escola, que nodreix la indústria de manera decisiva.
Segons ha recordat, de les aules vallesanes "han sortit 41 goyes", una dada històrica que, sumada a fites internacionals com les recents
nominacions als premis Oscar de diverses exalumnes amb la pel·lícula Sirat, conformen uns èxits que "ens omplen, evidentment, de molt orgull".
Nebridi Aróztegui
La cultura com a espai de llibertat
Durant l'atenció als mitjans, també s'ha subratllat la importància del teixit de festivals de la cocapital del Vallès Occidental.
Ballart ha advertit que "estem en un moment de retrocés de drets" i ha reivindicat la cultura com "un espai de respecte, un espai de llibertat i un espai d'oportunitats". En aquesta línia, ha agraït la voluntat del ministeri de fer costat als projectes municipalistes. Urtasun ha correspost aquestes paraules confirmant l' augment de l'aportació econòmica estatal per al festival d'arts escèniques TNT i ha enaltit el prestigi històric del Festival de Jazz de Terrassa. Escut social i xoc obert amb la Comissió Europea
Més enllà de l'agenda local, el ministre ha aprofitat la compareixença per carregar contra la presidenta de la Comissió Europea,
Ursula von der Leyen. Urtasun ha titllat de "profunda irresponsabilitat" que la dirigent hagi implicat que Europa s'hagi d'adaptar a un nou ordre sense dret internacional, i ha rebatut que allò que cal donar per mort és "la posició geopolítica de subordinació als Estats Units". El ministre ha subratllat que algú com ella que creu que Europa no ha de defensar el dret internacional "no està capacitada per presidir la CE".
En clau interna, ha condemnat la "guerra imperial llançada per Trump" a l'Iran i ha avançat que el govern estatal ja treballa en un paquet de mesures, a l'estil de l'escut social desplegat per Ucraïna.
L'objectiu és frenar l'impacte del conflicte sobre l'energia, els lloguers i la cistella de la compra. En aquest sentit, Urtasun ha avisat que l'executiu vigilarà els oligopolis energètics i les grans cadenes d'alimentació perquè no aprofitin l'escenari bèl·lic per incrementar els marges de benefici. "No permetrem que a sobre es digui que aquests marges s'han de veure encara més beneficiats per una rebaixa de l'IVA", ha destacat sobre les empreses d'alimentació.