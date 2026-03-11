Els Estats Units coneixeran un robot 100% de Terrassa, de la mà de Temp VEX: “És un salt molt gran”

L'Escola Vedruna Vall va ser l'escenari fa dos caps de setmana de la competició nacional de robòtica VEX Spain, el certamen que reuneix els 20 millors equips de batxillerat i cicles formatius d'arreu d'Espanya. I en aquest context, l'equip que jugava a casa, el Temp VEX del Vedruna, va destacar per sobre la resta. Els joves egarencs van fer-se amb la victòria amb autoritat i van obtenir el bitllet per competir al VEX Robotics World Championship, que es disputarà a Saint Louis, als Estats Units, a finals d'abril amb més de 800 equips implicats.
Integrat per sis joves estudiants de batxillerat i cicles formatius del Vedruna Vall, l'estructura de Temp VEX s'organitza a través d'un capità, en Quim; un programador, en Marc; un estratega de partides, en Pol; un pilot, en Lluís; i dos relacions públiques, en Pol i l'Èric. Alguns ja eren amics de secundària, altres van aterrar més tard, però tots ells van convergir al programa de robòtica que l'escola organitza cada any sota el nom de Temp VEX, i ràpidament van crear una forta química que els va impulsar a desenvolupar un robot competitiu en categoria V5. Aquesta fa referència als estudiants preuniversitaris que han de crear un robot des de zero i fer-lo competir en diferents desafiaments anuals.
"El repte d'enguany era agafar amb el robot unes boles i col·locar-les a diferents alçades", explica en Lluís, el pilot, qui dirigeix el robot a través d'un control remot com si d'una consola es tractés. L'equip va haver de construir dos robots diferents fins a topar-se amb la clau del seu model competitiu. "Ens vam adonar que el que més influïa en l'èxit dels robots era la velocitat de la seva base", exposa el capità, en Quim. Una observació que els va arribar competint també a l'estranger, al campionat asiàtic del desembre passat, a la Xina. "Ens bloquejaven molt ràpid, ens prenien les boles massa fàcil. Vam apostar fort per la velocitat des de la base, i ha estat un gran avantatge", afegeix el capità.
A més a més, van fer també un gran pas en programació, amb aquesta experiència: "Vam descobrir moltes tecnologies que ajuden al 'brain' del robot, que ajuden molt al tram autònom de 15 segons del robot, que et pot fer guanyar o perdre partides", relata en Pol. Tardes senceres de feina diària al taller de l'escola per a millorar el seu robot, i el suport incondicional del centre i dels espònsors els va servir per arribar al campionat d'Espanya plens d'experiència, i arrasar. Allà, per qüestions de competició, van haver de fer aliança amb un altre equip, durant el darrer tram de certamen, i van optar pel també equip terrassenc, Sweet Bubbles. Aquest grup és també del Vedruna Vall, però gestionat de manera externa, i amb ells, Temp VEX va assolir la glòria.
Ara, se'ls trobaran també als Estats Units. A ells, i a 800 equips més, els millors del món. "És la nostra següent passa. Aquí a Espanya, el nivell és molt bo, però als Estats Units és fer un salt molt gran", avança en Lluís, dient que ja van ser el primer equip nacional en classificar-se per a unes eliminatòries internacionals a la Xina. "Ara volem ser els primers en classificar-nos per a uns playoffs del mundial, als Estats Units", hi va més enllà en Quim. Potser per això és que l'Èric, relacions públiques, reconeix que "hi ha pressió, nervis i ganes, moltes ganes".
Sigui com sigui, l'èxit de l'equip també rau en l'experiència que guanyen despertant vocacions i, alhora, formant-se. "Jo, per exemple, vull ser enginyer de cotxes de competició -diu en Pol, l'estratega-. Programes com VEX o el Formula Student, a la universitat ajuden a enriquir molt ajuden a enriquir molt els nostres coneixements". Ara, Temp VEX es troba ja enllestint la seva fase preparatòria per al mundial dels Estats Units, cercant patrocinadors que els ajudin a finançar el viatge i, de pas, els permetin somiar amb continuar competint més enllà de l'escola.