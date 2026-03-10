Un retaule del 1543 surt a subhasta: “S'hauria de conservar en una institució pública”

Un retaule gòtic del 1543 procedent de l’antiga capella de Santa Maria de Toudell, a Viladecavalls, ha sortit al mercat en forma de subhasta a través de la galeria La Suite Subastas. L’obra, atribuïda al pintor conegut com a Mestre del Cavall, és considerada una peça singular del gòtic català, i ha sortit amb una estimació de preu d’entre 140.000 i 180.000 euros. La seva possible venda ha obert el debat sobre el futur d’una obra que, per història i rellevància, molts consideren que hauria de romandre en mans públiques.
El retaule prové de l’ermita de Santa Maria de Toudell, una petita església d’origen romànic adossada a la masia de Can Trias. Segons la documentació conservada, el conjunt presidia l’altar del temple ja al segle XVI i estava coronat per una talla romànica de la Mare de Déu amb el Nen que avui es conserva al Museu Diocesà de Barcelona. Entre les escenes representades hi ha l’Anunciació, la Nativitat o l’Epifania, mentre que al centre hi havia el nínxol que allotjava la imatge romànica. A la part inferior hi apareixen escenes com el Crist de Dolors, la Mare de Déu, sant Joan Evangelista o el martiri de sant Sebastià. Una biga amb una inscripció datada el 1543 permet situar amb precisió el moment de la seva realització.
Segons l’historiador de l’art Alberto Velasco González, que en va estudiar l’obra, es tracta d’una peça especialment rellevant perquè és l’únic retaule complet conegut atribuït al Mestre del Cavall, un pintor actiu a mitjans del segle XVI que treballava encara amb formes gòtiques en un moment en què el Renaixement ja s’havia imposat en bona part del panorama artístic català. El retaule també destaca per la seva trajectòria històrica. Durant la Guerra Civil espanyola, quan nombroses esglésies i obres d’art religiós van ser destruïdes, la peça va poder ser salvada gràcies a les tasques de salvaguarda del patrimoni impulsades a Terrassa.
L’obra va ser traslladada aleshores a un dipòsit provisional i, un cop acabada la guerra, es va mostrar en una exposició d’objectes recuperats celebrada el 1939 als Amics de les Arts de Terrassa, abans de ser retornada a la família propietària de la masia de Can Trias. Durant dècades va continuar a la capella de Toudell fins que, als anys vuitanta del segle XX, es va retirar per motius de seguretat i es va traslladar a una residència particular.
Amb el temps, el retaule va acabar en mans d’antiquaris i posteriorment d’un col·leccionista privat. Ara torna a aparèixer al mercat de l’art a través d’una subhasta, una situació que preocupa diversos estudiosos del patrimoni local.
Per a l’historiador i exdirector del Museu de Terrassa Domènec Ferran, la peça té un valor notable tant des del punt de vista artístic com territorial. “D’aquest pintor es conserven molt poques obres i normalment són taules disperses. Un retaule complet com aquest no n’hi ha cap més”, explica. Ferran subratlla que, a més, és una obra excepcional dins el context local: “Retaules d’aquesta època al Vallès pràcticament no se’n conserven fora del conjunt de les esglésies de la Seu d'Ègara”.
En la seva opinió, l’ideal seria que la peça pogués tornar al seu emplaçament original, tot i que reconeix que això és difícil perquè la capella és de propietat privada. “El lloc històricament correcte seria Santa Maria de Toudell, però si això no és possible, el més lògic seria que es conservés en una institució pública com el Museu de Terrassa”, apunta.
Una opinió similar expressa l’investigador local Juan Luis del Campo, que considera que l’obra és un dels pocs testimonis supervivents del patrimoni religiós antic de la zona. “Molts retaules i objectes d’esglésies del Vallès van ser destruïts durant la Guerra Civil, i aquest es va salvar. Per això és una peça tan significativa”, afirma. Del Campo també destaca el seu estat de conservació: “Està extraordinàriament ben conservat, fins al punt que molta gent pensa que podria ser una còpia”.
De salvar-se de la guerra, al mercat passant per diverses mans
Aquest retaule és una de les peces que es van salvar de la destrucció patrimonial durant la Guerra Civil. L’any 1936, en esclatar el conflicte, la Generalitat va impulsar mesures per protegir el patrimoni artístic i religiós del país. A Terrassa, aquesta tasca va recaure en l’erudit i gestor cultural Josep Rigol i Fornaguera, que va assumir responsabilitats en la recollida i custòdia d’obres procedents d’esglésies i edificis religiosos.
En aquest context, el retaule de Toudell va ser retirat de la capella i traslladat a un dipòsit segur juntament amb altres peces. Un cop acabada la guerra, el 1939, va formar part d’una exposició de 439 obres salvades celebrada a Terrassa. Després d’aquesta mostra, les obres van ser retornades als seus propietaris, i el retaule va tornar a la capella vinculada a la masia de Can Trias.
Allà s’hi va mantenir durant dècades, fins que als anys vuitanta, la família propietària el va retirar per motius de seguretat i el va guardar en una residència particular. Amb el temps, la peça va acabar en mans de l’antiquari Clavell i Morgades i, posteriorment d’un col·leccionista privat. Ara, després d’haver abandonat el seu emplaçament original, el retaule reapareix al mercat a través d’una subhasta.
Viladecavalls ja fa gestions amb la DIBA per recuperar-lo
L’Ajuntament de Viladecavalls estudia possibles actuacions per intentar evitar que el retaule acabi definitivament en mans privades. L’alcaldessa, Cesca Berenguer, explica que el consistori s’ha assabentat recentment de la subhasta i que ja ha iniciat contactes amb altres administracions. “Estem parlant amb la Diputació i amb la Generalitat per veure si hi ha alguna manera de revertir aquesta situació”, assenyala. Berenguer admet que es tracta d’una venda privada i que les opcions d’intervenció no són clares, però subratlla que el cas preocupa al municipi: “És un tema molt important que ens afecta com a poble”.
Una obra que pot ser venuda, però no pot sortir del territori
Sigui com sigui, segons informació del Museu Terrassa, “es tracta d’una obra catalogada, això implica que no pugui sortir de l’Estat Espanyol”. Tant Domènec Ferran com Juan Luis del Campo coincideixen que la millor solució seria que el retaule acabés en una institució pública que en garantís la conservació i la difusió. Ara, la subhasta prevista obre ara la incògnita sobre el seu futur i sobre si alguna administració o entitat cultural farà el pas per recuperar aquesta peça singular del patrimoni del Vallès. Sobre si una peça d’aquestes característiques pot ser venuda al públic particular, la galeria de subhastes afirma, amb l’informe del professor Alberto Velasco, que es tracta d’una obra de titularitat privada atès que la seva procedència, l’ermita de Santa Maria de Toudell, també ho era.