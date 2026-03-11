Els Minyons de Terrassa dibuixen un 2026 per tornar a fer història: "L'objectiu és, com a mínim, repetir el nivell de l'any passat"

Els Minyons de Terrassa ja han posat la maquinària en marxa per a una temporada que es preveu tan exigent com apassionant. Després de tancar un 2025 històric on van recuperar el seu millor nivell a la plaça i van consolidar una imatge de colla capdavantera, els malves han oficialitzat un calendari amb una trentena d’actuacions. La temporada, que va arrencar el passat cap de setmana amb la Diada de la Canalla, portarà la colla arreu del país i inclourà el retorn a Andorra el mes d’abril. A més, no faltaran a cites clàssiques com les Santes de Mataró, la Mercè, Santa Teresa al Vendrell o Sant Narcís a Girona. Aquest 2026 ve marcat pel relleu a la direcció liderat per Mireia Bautista a la presidència i Bru Busom com a cap de colla.
"Que Terrassa sigui Minyons i Minyons sigui Terrassa"
Bautista afronta el repte amb una visió a llarg termini: “Tot i ser una candidatura de dos anys, treballem amb un horitzó més ampli: el 50è aniversari dels Minyons, que celebrarem el 2029”. Per a la nova presidenta, la prioritat és que la colla bategui al ritme de la ciutat i s’obri a tots els barris, no només al centre. “Un dels eixos principals és reforçar la massa social i impulsar un projecte pedagògic per treballar amb escoles i instituts. Volem que, quan arribi l’aniversari, Minyons sigui Terrassa i Terrassa sigui Minyons”, afirma.
Aquest relleu generacional busca incorporar especialment joves d’entre 15 i 20 anys que puguin trobar a la colla un espai on créixer. En aquesta estratègia, el nou local de Cal Reig ha de continuar sent una peça fonamental per la seva obertura: “Volem que sigui un espai obert on altres entitats culturals puguin fer activitats. El local antic era més tancat; ara, en canvi, entres directament al pati i això facilita molt la relació amb la ciutat”, explica Bautista.
"L'objectiu és, com a mínim, repetir el nivell de 2025"
En l’àmbit casteller, Bru Busom té clar que l’objectiu és repetir els grans resultats de l’any passat, com el 3de10 amb folre i manilles o el 4de9 net (que va quedar carregat a la Diada): “Intentarem aprofitar l’esbranzida del 2025. És el resultat de dos anys de feina que ens han deixat un bon potencial casteller i una manera de fer sòlida.”
Tot i l’ambició, el nou cap de colla demana prudència per rodar els troncs davant les baixes de castellers amb molta experiència: “De moment no treballem amb calendaris estrictes. Respectarem els ritmes que necessiti l’assaig i escoltarem què ens demana. Si volem córrer, no arribarem”. L’estratègia pel primer tram de temporada se centrarà a arribar a la Festa Major amb les millors sensacions, sense obsessionar-se amb el resultat immediat. Segons Busom, prefereixen guardar-se castells per portar-los ben treballats al segon tram del curs: “Intentarem arribar a aquestes dates amb el màxim potencial”.
LES ACTUACIONS A TERRASSA EL 2026
Abril cultural: El mes d’abril de Minyons estarà marcat un any més per dues de les fites fixes en el calendari de la colla. En primer lloc, els malves actuaran l’11 d’abril a la plaça Nova en la 16a edició de la Culturassa, la festa de la cultura popular catalana a Terrassa. Unes setmanes més tard, el dijous 23 d’abril, Minyons de Terrassa aixecarà castells a la Plaça Vella per celebrar la diada de Sant Jordi.
Fira Modernista: Des de l’any passat, la festivitat cultural més característica de Terrassa, la Fira Modernista, ha estat per a la colla malva un espai de memòria a un dels seus integrants més estimants, en Xavier Bacardit, que va traspassar el juliol de 2024. El 9 de maig, llavors, els Minyons actuaran a casa seva, a Cal Reig, en memòria a un dels seus. En la de l’any passat, els malves van ser capaços de descarregar el primer 3de9f de la temporada.
Diada del Patrimoni: Una jornada carregada de tradició i respecte pel patrimoni de la ciutat. Minyons de Terrassa inicia la Diada del Patrimoni a la Creu Gran, amb la gesta d’un pilar caminant, que recorre 270 metres, passant pel Pont de Sant Pere fins a arribar a la plaça del Rector Homs. L’actuació, el 23 de maig a les 18.30 hores, és també molt important per l’esdevenir de la temporada, la darrera actuació a Terrassa abans de Festa Major.
Festa Major de Terrassa: La data marcada en el calendari pels malves en la primera part de la temporada, on ja se solen veure castells de gamma extra . Una triple actuació: cerca vila, vigília i Festa Major (5 de juliol, a les 12 hores, al raval de Montserrat) que vestirà la diada de la ciutat de color malva. Per una altra banda, Minyons actuarà també d’aqui uns dies a la Festa Major del barri de Can Palet (22 de març a les 11.30 hores).
Diada de Minyons de Terrassa: L’actuació que defineix la temporada. El 2025 la Diada de la colla malva va ser històrica, amb el retorn als castells de 10 i l’intent del 4 de 9 net més de vint anys després. Enguany, l’objectiu de la colla es “mínim repetir i si és possible millorar” aquella actuació. Per això, el diumenge 22 de novembre serà un dia especial per la colla i per Terrassa. A les 11.30 hores, i com sempre, a la Plaça Vella.
Els dos nous líders
Mireia Bautista: “Volem ser un colla oberta i acollidora”
Per a la nova presidenta, els Minyons han de ser un motor de transformació i integració a Terrassa. Tot i la dificultat logística de portar els castells a cada racó, Bautista aposta per tallers i activitats comunitàries: “Tenim una trentena d’actuacions i som una colla gran amb compromisos importants; per això, més que actuar als barris, volem fer-hi tallers”.
Aquesta obertura es canalitza a través de la comissió Tothom, que treballa la integració de persones de diferents orígens, i d’una nova Comissió d’Igualtat formal: “L’estem revisant i adaptant a la colla amb grups específics de gènere, LGTBI i racisme, perquè l’equitat va més enllà del gènere”. Per a Bautista, el repte és clar: “Minyons és un reflex de la societat; som una colla oberta i volem continuar millorant”.
Bru Busom: “Estem aprenent a dinamitzar els assajos”
El nou cap de colla es mostra molt satisfet amb l’energia que es respira a Cal Reig en l’inici de curs: “Estem contents, hi ha molta gent a l’assaig i la colla respon; les proves cada vegada surten millor”. Més enllà dels castells, la nova tècnica se centra a millorar la metodologia de treball: “Estem aprenent a dinamitzar els assajos per ser el màxim d’eficients. Encara tenim marge de millora, però estem satisfets”. Tot i l’optimisme, Busom no amaga la dificultat de gestionar les baixes al tronc: “Hem perdut una o dues persones per pis a partir de quarts. Eren castellers amb experiència i, encara que tenim ganes que tornin, Minyons continua”. Per al cap de colla, la clau és la resiliència: “Cada any toca renovar troncs i seguir treballant. Això implica ser conseqüents amb el nivell actual i avançar al ritme necessari per portar la colla al màxim nivell possible”.