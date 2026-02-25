Ca n’Aurell alça la veu pels projectes del Vapor Cortès i Arquimedes: "La seguretat ha d’estar per davant del verd urbà"

El
Casal Cívic de Ca n'Aurell ha acollit aquest dimarts a la tarda una sessió informativa sobre dues transformacions urbanes que marcaran el barri: el desenvolupament del sector del Vapor Cortès i la reurbanització del carrer d'Arquimedes. L'acte, a càrrec de l'Ajuntament, ha comptat amb la participació del tinent d’alcalde de Territori i Habitatge, Xavier Cardona, i la regidora d’Obres Públiques i Patrimoni, Montserrat Alba. Tot i que els projectes ja s'havien presentat anteriorment i no s'han aportat grans novetats, la trobada ha evidenciat el malestar d'una part del veïnat, especialment per les afectacions de mobilitat i seguretat que temen durant les obres.
La reurbanització del carrer d'Arquimedes, que es troba en
fase final de licitació, ha concentrat la major part de les intervencions. Les obres de la primera fase, entre la plaça del Progrés i el carrer de Grànius, haurien de començar a l' abril i durar uns vuit mesos, amb una execució per trams. El projecte, valorat en 920.000 euros, vol consolidar l'urbanisme tàctic implantat el 2023, mantenint una calçada de 3,5 metres i guanyant espai per a voreres, amb una d'uns 2 metres (part esquerra) i l'altra d'uns 3,35 metres (dreta), on s'ubicarien jardineres, zones d'estada, mobiliari urbà i nou enllumenat. L'objectiu, segons els tècnics, és "frenar el pas de vehicles i reduir la velocitat" amb dos eslàloms i quatre cruïlles adaptades. En la primera actuació es renovarà la xarxa de clavegueram, se substituiran les canonades d’aigua potable i es soterraran infraestructures elèctriques.
Però el veïnat del barri de Ca n'Aurell posa l'accent en el que pot passar mentre durin els treballs. Diverses veus han reclamat que, durant les obres,
s'obri el trànsit a la Rambla per evitar que el desviament col·lapsi els carrers de Nicolau Talló i Faraday. Altres denuncien "poca visibilitat" en alguns punts —com al mateix carrer de Faraday— i avisen que "la seguretat ha d'estar per davant del verd urbà", demanant revisar la ubicació de jardineres a les cantonades on hi ha passos de vianants. L'Ajuntament diu que potenciarà els itineraris per l'avinguda d'Àngel Sallent, la ronda de Ponent i la B-40, i afegeixen que es reforçarà la senyalització i la presència policial.
El consistori també ha explicat que està treballant amb navegadors com
Google Maps perquè el trànsit de pas sigui redirigit automàticament cap a les grans vies de la part oest, amb l'objectiu d'evitar que els vehicles travessin el barri durant les obres.
Pel que fa al Vapor Cortès, els tècnics municipals han situat l'actuació en un espai de
71.209 metres quadrats i un pressupost de 13,4 milions d'euros. El projecte, delimitat entre el passeig del Vint-i-dos de Juliol i el carrer del Pare Llaurador, preveu "un sector principalment residencial" — 803 habitatges, amb un 20% de protecció oficial (161) i un 10% de preu concertat (80)— i la rehabilitació de naus patrimonials per a usos d'activitat econòmica. Tot plegat, les obres permeteran dotar el barri d'una nova àrea de relació, lleure i activitat, en la línia estratègica del govern de transformar els antics vapors i conjunts industrials històrics en nous àmbits de centralitat urbana.
L'eix central serà el
carrer de Frederic Soler, concebut com un "eix cívic i comercial" amb plataforma plana i prioritat per als vianants, i s'obriran nous trams i connexions viàries, com el perllongament de Martí Díez, la connexió de Beethoven amb Vázquez de Mella o un nou carrer entre Frederic Soler i Pi i Margall. També s'ha subratllat l'aposta pel verd: 218 nous arbres i més de 2.000 noves arbustives.
L'execució, segons el calendari exposat, té un
termini de 30 mesos i es preveu iniciar a l'últim trimestre del 2026, dins el marge establert des de l'aprovació definitiva del projecte (abril del 2025). El polígon 2, en canvi, queda sense previsió temporal. "De moment no es farà; l'execució és a un altre ritme", apunten des de l'Ajuntament.
El debat s'ha encès, però, quan el veïnat ha traslladat la seva preocupació pel trànsit. "No entenem que la mobilitat generada l'hagin d'assumir carrers estrets del barri", ha advertit un assistent. Per la seva part, l'Ajuntament insisteix que l'estudi està validat tècnicament i que es preveuen cinc entrades i cinc sortides per repartir fluxos.