Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dissabte 21 de febrer del 2026

Publicat el 20 de febrer de 2026 a les 18:58

Aquestes són les cerimònies del dissabte 21 de febrer del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Lola Ferrer Adell, 95 anys

Data de la defunció: 19 de febrer del 2026
Cerimònia: 21 de febrer del 2026, a les 11.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

José Cano Moreno, 93 anys

Data de la defunció: 20 de febrer del 2026
Cerimònia: 21 de febrer del 2026, a les 12.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Isabel Rodoreda To, 67 anys

Data de la defunció: 20 de febrer del 2026
Cerimònia: 21 de febrer del 2026, a les 15.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Conchi Pérez Cabello, 80 anys

Data de la defunció: 19 de febrer del 2026
Cerimònia: 21 de febrer del 2026, a les 16.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Antonio Ruiz Carrillo, 82 anys

Data de la defunció: 20 de febrer del 2026
Cerimònia: 21 de febrer del 2026, a les 17.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

