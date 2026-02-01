Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dilluns 2 de febrer del 2026

Aquestes són les cerimònies del dilluns 2 de febrer del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Juan Barco Roldán, 80 anys
Data de la defunció: 31 de gener del 2026
Cerimònia: 2 de gener del 2026, a les 09.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.
Rosa Bolois Villaplana, 81 anys
Data de la defunció: 31 de gener del 2026
Cerimònia: 2 de gener del 2026, a les 10.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.
Manuel Ortuño Beltrán, 69 anys
Data de la defunció: 1 de febrer del 2026
Cerimònia: 2 de gener del 2026, a les 11.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.
Dumitru Dinu, 91 anys
Data de la defunció: 31 de gener del 2026
Cerimònia: 2 de gener del 2026, a les 12.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.
Juan Expósito Guirado, 83 anys
Data de la defunció: 1 de febrer del 2026
Cerimònia: 2 de gener del 2026, a les 15.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.