Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del diumenge 1 de febrer del 2026

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 31 de gener de 2026 a les 19:39
Actualitzat el 31 de gener de 2026 a les 19:42

Aquestes són les cerimònies del diumenge 1 de febrer del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Maria Antònia Taché Molins, 93 anys

Data de la defunció: 30 de gener del 2026
Cerimònia: 1 de febrer del 2026, a les 10.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa.

Tomás Ordoño Gil, 82 anys

Data de la defunció: 30 de gener del 2026
Cerimònia: 1 de febrer del 2026, a les 11.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.

Elisabet García Griñó, 66 anys

Data de la defunció: 29 de gener del 2026
Cerimònia: 1 de febrer del 2026, a les 12.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa.

María Esperanza Gorrita Fabregat, 73 anys

Data de la defunció: 31 de gener del 2026
Cerimònia: 1 de febrer del 2026, a les 13.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa.

Notícies recomenades