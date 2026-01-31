Defuncions a Terrassa: les cerimònies del diumenge 1 de febrer del 2026

Aquestes són les cerimònies del diumenge 1 de febrer del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nMaria Antònia Taché Molins, 93 anys\r\n\r\nData de la defunció: 30 de gener del 2026\r\nCerimònia: 1 de febrer del 2026, a les 10.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa.\r\n\r\nTomás Ordoño Gil, 82 anys\r\n\r\nData de la defunció: 30 de gener del 2026\r\nCerimònia: 1 de febrer del 2026, a les 11.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.\r\n\r\nElisabet García Griñó, 66 anys\r\n\r\nData de la defunció: 29 de gener del 2026\r\nCerimònia: 1 de febrer del 2026, a les 12.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa.\r\n\r\nMaría Esperanza Gorrita Fabregat, 73 anys\r\n\r\nData de la defunció: 31 de gener del 2026\r\nCerimònia: 1 de febrer del 2026, a les 13.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa.\r\n