Jaume Leiva guanya la Mitja Marató de Terrassa. I tu, vols saber quina marca has fet?

La 26a edició de la Mitja Marató Internacional de Terrassa ha estat tot un èxit de participació, amb un total de 4.154 atletes inscrits, 2.883 dels quals han disputat la Mitja Marató (21,097 quilòmetres) i 1.271 la cursa popular Santi Centelles, de 5 quilòmetres.
Per tercera vegada en les 26 edicions de la prova, el guanyador ha estat egarenc. Es tracta del fondista de 42 anys Jaume Leiva, un dels noms històrics de l'atletisme local. Ha travessat la línia d'arribada del Parc dels Catalans amb un excel·lent registre d'1 hora, 7 minuts i 43 segons. La segona posició ha estat per a Genís Ferràndez, amb 1.07'49". Ha completat el podi Víctor Centeno amb 1.11'56".
S'han complert també els pronòstics pel que fa a la prova femenina, on la barcelonina Cristina Silva s'ha proclamat guanyadora amb un registre d'1.15'17", seguida d'Alba Bellostas amb 1.20'20". Ha completat el podi femení María Ruiz, amb 1.20'25".
Tant si heu corregut la Mitja com si no, aquí podeu consultar les classificacions oficials.
Pel que fa a la cursa popular Santi Centelles, de 5 quilòmetres, el guanyador ha estat Ivan Moreno, amb un temps de 16'40", seguit de Pedro Ruiz amb 1'53" i Omar Mekharchef amb 17'23". En fèmines, Anna Plana ha guanyat amb 18'47". Han completat el podi Eliosabet Colomer amb 19'27" i Desirée Díaz amb 20'07". Aquí teniu tots els resultats de la vintena edició de la Santi Centelles.