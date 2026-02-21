Terrassa surt al carrer per reclamar el CUAP promès fa 3 anys: "Ens hi va la vida"

"Exigim una sanitat pública i de qualitat". Així de directe ha estat el missatge de les desenes de persones que s'han manifestat aquest dissabte a la plaça dels Països Catalans de Terrassa. La protesta ha estat convocada i subscrita per una cincuantena d'entitats socials de la ciutat i de l'àrea sanitària gestionada pel Consorci Sanitari de Terrassa i MutuaTerrassa i ha tingut com a objectiu principal reclamar la construcció del primer Centre d'Urgències i Atenció Primària (CUAP) de la ciutat. Durant la protesta, han interromput el pas del trànsit a la carretera de Montcada a l'alçada de la ubicació d'aquest equipament que encara està pendent.
Aquesta infraestructura ja va ser prevista a l'acord sanitari que la Generalitat i l'Ajuntament de Terrassa van fer l'any 2023 i estava acordat que aquest 2026 s'inauguraria. El termini està molt pròxim, però encara no s'ha dut a terme ni la licitació del projecte. De fet, l'única inauguració que s'ha fet en aquest aspecte ha estat la dels mateixos manifestants, que, de manera simbòlica i amb una ironia amb sabor amarg, han tallat una cinta i han brindat per recrear la situació que hauria d'haver ocorregut de manera oficial, però que no hi ha perspectives que tingui lloc pròximament. "Ens queixem que en aquests tres anys no hem avançat res", ha assegurat als mitjans el representant de la Federació d'Associacions Veïnals de Terrassa, Pepe Sánchez, que ha alertat que "els equipaments previstos [que, a més del CUAP-CAP dels Països Catalans, també inclouen l'ampliació del CAP Sud, la construcció del CAP Nord i el desdoblament del CAP Rambla] no són equipaments que siguin necessaris dins de cinc o deu anys, sinó que són urgents".
Just dijous es va fer públic un acord parlamentari entre el PSC de Salvador Illa i els Comuns pel vot favorable dels violetes als pressupostos autonòmics a canvi d'impulsar infraestructures públiques, entre elles el CUAP de la ciutat. Tot i aquesta entesa, les associacions la recullen amb escepticisme aquest anunci i demanen actuacions visibles ja. "Encara no tenim dades del projecte, no tenim dates de quan començaran les obres", ha lamentat Sánchez, i ha afegit que tenen prevista una reunió amb el CATSalut el 30 de març i esperen rebre més informació.
Durant la protesta, els manifestants han demanat la dimissió de la consellera de Salut, Olga Pané, a qui retreuen immobilisme i una mala gestió dels recursos: "La raó fonamental per a tota aquesta situació és que els treballadors no tenen els recursos suficients, i nosaltres estem pagant les conesqüències de tota aquesta mala gestió que està duent a terme l'Olga Pané, que està efectuant una sèrie d'experiments de distribucions i de canvis mentre que no reforça el personal ni posa mitjans", ha explicat la representant de Marea Blanca Terrassa, Ester Fernández. Ella assegura que al govern "són conscients de com estem a Terrassa, perquè és de les pitjors ciutats de Catalunya" pel que fa a l'atenció sanitària i que, tot i així, no veuen cap tipus de reacció de l'administració. "Els vam proposar crear un CUAP provisional perquè, mentrestant això no estigui construït, la ciutadania va patint", ha declarat, i ha afegit que "ens hi va la vida".
En aquest sentit, els portaveus de les associacions han destacat que els professionals sanitaris són també víctimes d'aquesta mala gestió i que el sistema sanitari encara s'aguanta per la seva feina, tot i el col·lapse generalitzat. "Fins i tot les infermeres ploraven d'una situació d'urgències en que els llits es toquen un amb l'altre, no poden passar els metges. És a dir, una situació caòtica on ells fan el que poden", ha relatat Sánchez arran d'una experiència personal a l'Hospital de Terrassa. Per això també han donat suport a les mobilitzacions que hi ha hagut aquesta setmana de metges arreu de Catalunya. "Tots treballem en la mateixa línia i aquesta líinia és que millori la sanitat pública a tota Catalunya, i a Terrassa especialment".