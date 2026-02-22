Vallparadís floreix d'activitat després d'un mes i mig de mal temps: "És el punt de trobada ideal"

Semblava que mai hauria d'arribar, però, després d'un més de gener negat per les pluges i una primera meitat de febrer en el qual el vent i el fred han estat els protagonistes absoluts, el sol torna a brillar al cel. No ha passat desapercebut per als terrassencs, que han trigat molt poc en posar-se la roba de carrer i anar a gaudir d'un dia esplèndid al Parc de Vallparadís. Aquest diumenge els vials eren plens de persones passejant i les zones de gespa a petar de criatures jugant, gossos corrent i adults relaxant-se.
No és que els terrassencs siguin com les plantes, que necessiten de la llum solar per sobreviure, però sí que l'augment de la temperatura i l'exposició als rajos del Sol els recorda que els dies primaverals ja estan a tocar. De fet, segons els registres de l'estació meteorològica del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) a la ciutat, aquest diumenge 22 de febrer ha estat, amb diferència el dia de cap de setmana més càlid del que portem de 2026: 22, 4 graus centígrads màxims. Sense comptar el dissabte, l'entrada que més s'hi acosta és la del diumenge dia 15, quan el mercuri va marcar 15,1 graus, és a dir, una diferència de 7 graus positius.
No només això, sinó que hi ha persones a les quals se'ls fa bola quedar-se quietes a casa. "Sempre busquem l'excusa per sortir de casa i aprofitar els espais públics com aquest", ha explicat al Diari de Terrassa la Javiera Tarragó, que ha acudit a Vallparadís per "poder socialitzar i que la Bruna [la seva filla] pugui jugar" a l'aire lliure. També s'han pujat al trenet i a la recreació d'un hipopòtam que hi ha per la zona. "Tot això no ho tenim a casa", ha comentat. Ha afegit que gaudeixen molt d'aquest tipus d'espais i ha opinat que "en tenim pocs, a la ciutat".
"Hem sortit perquè feia molts dies que havia estat plovent i ens hem anat trobant amb amigues", ha apuntat, en el seu cas, l'Anabel Ruiz. Ella anava acompanyada de la seva filla, la Mia, i dues amigues més, la Marina Alcaraz i l'Ana Maria Campos, que ha vingut expressament des d'una altra població i ha aprofitat per portar les seves gossetes i passejar per allà. "Sempre que vinc a Terrassa intento venir a Vallparadís", ha dit. S'estaven dirignint a un dels parcs infantils, on les esperava una altra amistat. "És el punt de trobada ideal", ha assenyalat, "sobretot si tens nens", ha concretat.
En efecte, el parc terrassenc no només és un espai de lleure referent per a les persones de la ciutat, sinó que atreu visites de localitats de la rodalia. La Yolanda Gallego i en Carlos Cano són dos sabadellencs que han viatjat fins Terrassa per passar la jornada a Vallparadís. Ho fan constantment, això de sortir a altres poblacions cercant espais oberts. "A Sabadell no en tenim gaire llocs com aquest", ha lamentat Gallego, que ha explicat que ja havien estat abans aquí i que els havia agradat molt l'espai.
Un altre reclam del parc és que pots gaudir de la companyia, del sol i la natura alhora que estás assegut a una terrassa d'un bar prenent algun refrigeri. És el cas de l'Hugo López i els seus amics, que prenien un petit vermut abans de dinar. Ell viu a cinc minuts del parc i, com a la seva família son "de sortir de casa", gran part de les vegades acaben a Vallparadís. "És el que més m'agrada de la ciutat", ha afirmat amb rotunditat, i ha comentat que fan tot un ventall d'activitats allà: passejar, visitar el Castell Cartoixa o les Esglésies de Sant Pere, van al trenet, fan esport... Les opcions són diverses però totes són divertides.