Vallparadís floreix d'activitat després d'un mes i mig de mal temps: "És el punt de trobada ideal"

El parc central de Terrassa és el punt de natura de referència de molts ciutadans i també de gent d'altres ciutats

  • Aquest diumenge ha estat el més càlid del que portem de 2026 a Terrassa i la gent ha sortit a Vallparadís -
  • Molts terrassencs escullen Vallparadís com a punt de trobada amb amics i coneguts -
  • El ventall d'activitats que es poden fer a Vallparadís és molt gran: des de passejar a fer esport o prendre un vermut -

Publicat el 22 de febrer de 2026 a les 16:54
Actualitzat el 22 de febrer de 2026 a les 17:04

Semblava que mai hauria d'arribar, però, després d'un més de gener negat per les pluges i una primera meitat de febrer en el qual el vent i el fred han estat els protagonistes absoluts, el sol torna a brillar al cel. No ha passat desapercebut per als terrassencs, que han trigat molt poc en posar-se la roba de carrer i anar a gaudir d'un dia esplèndid al Parc de Vallparadís. Aquest diumenge els vials eren plens de persones passejant i les zones de gespa a petar de criatures jugant, gossos corrent i adults relaxant-se. 

No és que els terrassencs siguin com les plantes, que necessiten de la llum solar per sobreviure, però sí que l'augment de la temperatura i l'exposició als rajos del Sol els recorda que els dies primaverals ja estan a tocar. De fet, segons els registres de l'estació meteorològica del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) a la ciutat, aquest diumenge 22 de febrer ha estat, amb diferència el dia de cap de setmana més càlid del que portem de 2026: 22, 4 graus centígrads màxims. Sense comptar el dissabte, l'entrada que més s'hi acosta és la del diumenge dia 15, quan el mercuri va marcar 15,1 graus, és a dir, una diferència de 7 graus positius.

 

  • Molts terrassencs escullen Vallparadís com a punt de trobada amb amics i coneguts

No només això, sinó que hi ha persones a les quals se'ls fa bola quedar-se quietes a casa. "Sempre busquem l'excusa per sortir de casa i aprofitar els espais públics com aquest", ha explicat al Diari de Terrassa la Javiera Tarragó, que ha acudit a Vallparadís per "poder socialitzar i que la Bruna [la seva filla] pugui jugar" a l'aire lliure. També s'han pujat al trenet i a la recreació d'un hipopòtam que hi ha per la zona. "Tot això no ho tenim a casa", ha comentat. Ha afegit que gaudeixen molt d'aquest tipus d'espais i ha opinat que "en tenim pocs, a la ciutat".

"Hem sortit perquè feia molts dies que havia estat plovent i ens hem anat trobant amb amigues", ha apuntat, en el seu cas, l'Anabel Ruiz. Ella anava acompanyada de la seva filla, la Mia, i dues amigues més, la Marina Alcaraz i l'Ana Maria Campos, que ha vingut expressament des d'una altra població i ha aprofitat per portar les seves gossetes i passejar per allà. "Sempre que vinc a Terrassa intento venir a Vallparadís", ha dit. S'estaven dirignint a un dels parcs infantils, on les esperava una altra amistat. "És el punt de trobada ideal", ha assenyalat, "sobretot si tens nens", ha concretat.

 

  • El ventall d`activitats que es poden fer a Vallparadís és molt gran: des de passejar a fer esport o prendre un vermut

En efecte, el parc terrassenc no només és un espai de lleure referent per a les persones de la ciutat, sinó que atreu visites de localitats de la rodalia. La Yolanda Gallego i en Carlos Cano són dos sabadellencs que han viatjat fins Terrassa per passar la jornada a Vallparadís. Ho fan constantment, això de sortir a altres poblacions cercant espais oberts. "A Sabadell no en tenim gaire llocs com aquest", ha lamentat Gallego, que ha explicat que ja havien estat abans aquí i que els havia agradat molt l'espai.

Un altre reclam del parc és que pots gaudir de la companyia, del sol i la natura alhora que estás assegut a una terrassa d'un bar prenent algun refrigeri. És el cas de l'Hugo López i els seus amics, que prenien un petit vermut abans de dinar. Ell viu a cinc minuts del parc i, com a la seva família son "de sortir de casa", gran part de les vegades acaben a Vallparadís. "És el que més m'agrada de la ciutat", ha afirmat amb rotunditat, i ha comentat que fan tot un ventall d'activitats allà: passejar, visitar el Castell Cartoixa o les Esglésies de Sant Pere, van al trenet, fan esport... Les opcions són diverses però totes són divertides.

