Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimecres 18 de febrer del 2026

Publicat el 17 de febrer de 2026 a les 18:50

Aquestes són les cerimònies del dimecres 18 de febrer del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Maria Carvajal Navarro, 91 anys

Data de la defunció: 16 de febrer del 2026
Cerimònia: 18 de febrer del 2026, a les 10.00 hores, a l’Oratori La Rambla Serveis Funeraris

Jesús Pérez Moreno, 92 anys

Data de la defunció: 17 de febrer del 2026
Cerimònia: 18 de febrer del 2026, a les 15.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Rosa Maria Abad Panés, 91 anys

Data de la defunció: 16 de febrer del 2026
Cerimònia: 18 de febrer del 2026, a les 16.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

