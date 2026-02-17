Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimecres 18 de febrer del 2026

Aquestes són les cerimònies del dimecres 18 de febrer del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nMaria Carvajal Navarro, 91 anys\r\n\r\nData de la defunció: 16 de febrer del 2026\r\nCerimònia: 18 de febrer del 2026, a les 10.00 hores, a l’Oratori La Rambla Serveis Funeraris\r\n\r\nJesús Pérez Moreno, 92 anys\r\n\r\nData de la defunció: 17 de febrer del 2026\r\nCerimònia: 18 de febrer del 2026, a les 15.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa\r\n\r\nRosa Maria Abad Panés, 91 anys\r\n\r\nData de la defunció: 16 de febrer del 2026\r\nCerimònia: 18 de febrer del 2026, a les 16.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa\r\n