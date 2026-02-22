Oriol Torras entrenarà el Club Egara les quatre properes temporades

L'egarenc Oriol Torras ha estat l'escollit per dirigir a partir de la temporada vinent el primer equip masculí del Club Egara en substitució de l'anglès Andrew Wilson, que s'ha fet càrrec de l'equip les dues darreres temporades en substitució de Ramon Sala, que va marxar al Polo. El relleu a la banqueta del Pla del Bon Aire es farà efectiu en acabar l'actual temporada.
Oriol Torras (36 anys) s'ha desvinculat del Júnior de Sant Cugat, on està vivint la seva sisena temporada. Continuarà desenvolupant la funció de seleccionador espanyol sub-21 i de tècnic assistent del combinat masculí.
La durada del contracte de Torras serà de quatre anys, en un format de 2-1-1. En les properes setmanes s'acabarà de definir quin serà el seu "staff" tècnic.
El president del Club Egara, Josep Ejarque, ha confirmat aquest dissabte la notícia.
Seleccionador espanyol sub-21
Mantindrà Torras la seva vinculació amb la Federació Espanyola. En els darrers anys ha desenvolupat el càrrec de seleccionador espanyol sub-21 masculí. En el Mundial de la categoria celebrat entre els mesos de novembre i desembre de l’any passat a les ciutats índies de Madurai i Chennai, Torras es va proclamar subcampió del món després de perdre per “shoot-outs” la final davant la selecció alemanya.
Torras desenvolupa, a més, les funcions de tècnic assistent de Max Caldas al combinat absolut masculí. La temporada passada va obtenir també la medalla de bronze com a integrant del combinat estatal al Campionat d’Europa disputat a la ciutat alemanya de Mönchengladbach.
La temporada passada, Torras va dur el Júnior a proclamar-se campió de Catalunya. Actualment, continua centrat en la Copa del Rei que el Júnior organitzarà a casa del 24 al 26 d’abril, així com en la lliga, una competició en la qual els santcugatencs ocupen la sisena posició amb 19 punts, a quatre de la zona de “final-four”.