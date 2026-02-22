Saps on són... les petites roques caigudes del cel?

Un dels ginys o dels ganxos que es fa servir en les pel·lícules de temàtica apocalíptica o de desastres que amenacen amb la fi de la humanitat, té relació amb els meteorits. De sempre han estat uns elements per fabricar por i la seva caiguda, en la ficció, acostuma a tenir efectes més que devastadors. En l’actualitat hi ha poques notícies sobre la caiguda de meteorits, però es veu que fa la pila d’anys, aquesta ciutat va ser la gran protagonista d’un episodi d’aquesta magnitud.
“El 25 de desembre de 1704, entre les cinc i les sis de la tarda, des de Marsella fins a Girona i Barcelona es va veure una gran flamarada que travessava el firmament”, s’escrivia a aquest mitjà. “De nord-est a sud-est, seguida d’un soroll molt fort, i d’una estela de fum que trigà una hora a esvair-se”, continuava la informació de Diari de Terrassa. Era el primer meteorit registrat a Catalunya i tot va passar a aquesta ciutat.
Des d’aquell dia de Nadal de 1704 fins al mes de juny de 2020, la creença era que, d’aquell meteorit que va impactar a terres terrassenques, no n’havia quedat ni un trist bocí per a la història. Però sí, es veu que van romandre pel territori dos trossos, de 34 i 50 grams de pes, respectivament i que, per casualitat, “mentre es catalogaven les col·leccions científiques del gabinet de curiositats de la família Salvador, una brillant nissaga d’apotecaris i botànics de Barcelona”, es pot llegir a la pàgina web del museu de Ciències Naturals de Barcelona.
La resta de la col·lecció
Els fragments no es conserven a Terrassa i es mantenen amb la resta de la col·lecció dels Salvador, a l’Institut Botànic de Barcelona. Es van trobar dins d’un pot de vidre amb una etiqueta incompleta i mig esborrada on entre unes lletres perdudes es llegia l’any, 1704.