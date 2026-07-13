Descobreixen un rètol d'un estanc que podria tenir més de 60 anys d'història

Els ciutadans de Terrassa poden viatjar momentàniament més de seixanta o setanta anys enrere amb l'aparició sobtada d'un d'aquells rètols d'època. Aquells qui hàgiu passejat per la placeta de Saragossa, just abans d'arribar al carrer de la Rasa, us haureu topat amb unes lletres que indiquen la localització d'un estanc. La tipografia i l'estil del rètol delaten de seguida que es tracta d'un establiment amb molta història.
Es tracta del local que ocupava fins al 10 de setembre del 2025 l'històric Estanc Joan, el número 2 de Terrassa, que es va traslladar aleshores al carrer dels Voluntaris. Un estanc àmpliament conegut i recordat a la ciutat per la seva proximitat i la varietat de productes que ofereixen més enllà del tabac.
"Expendeduría de la administración de Tabacalera S.A." és el que es llegeix sobre aquest local en un rètol que emana història, pintat sobre el mateix formigó. Tot plegat són pistes per descobrir l'origen d'aquest cartell. El títol correspon a una època posterior al 1945, any en què es crea Tabacalera S.A., i la tipografia sans serif és característica de la postguerra, sense entrar en filigranes a les lletres, pròpies de dècades posteriors als setanta. Tot apunta, per tant, a una data dins d'uns anys compresos entre el 1945 i els setanta, que es reforça en el fet que les lletres estiguin pintades directament sobre el morter, sense logotips, sense el rètol corporatiu vermell de "Tabacos" ni altres elements gràfics, cosa que també apunta a una època en què la identificació dels estancs era molt més austera.
La datació del rètol, però, no equival necessàriament a la del negoci. És possible que l'estanc existís des de molt abans i que, simplement, actualitzés la seva identificació quan Tabacalera S.A. va assumir el monopoli estatal del tabac. El Diari de Terrassa s'ha posat en contacte amb l'establiment per intentar reconstruir la història del negoci, però el propietari ha preferit no fer declaracions, assegurant que es tracta d'una "etapa tancada" després del trasllat al carrer dels Voluntaris.
El local de la placeta de Saragossa està essent rehabilitat per a que esdevingui una nova seu de l'asseguradora Occident.