Terrassa cedirà cinc finques municipals per construir fins a 180 habitatges assequibles i de protecció oficial

L'Ajuntament de Terrassa, mitjançant el servei d’Urbanisme, ha impulsat la proposta per a l'adjudicació gratuïta de cinc solars de titularitat municipal a la societat pública Habitatge Terrassa. Tal i com es desprèn de la informació facilitada pel consistori, l'objectiu d'aquesta cessió és promoure la construcció d'habitatges assequibles i amb algun tipus de protecció oficial (HPO). Les finques afectades formen part del Patrimoni Municipal del Sòl i d’Habitatge i sumen una superfície conjunta de 3.014,08 metres quadrats, amb un sostre edificable de 13.031,39 metres quadrats que, segons els càlculs tècnics, podria acollir un màxim de 180 habitatges.
Sobre aquesta mesura, el tinent d’alcalde de Territori i Habitatge, Xavier Cardona, ha manifestat de forma directa que "aquestes finques es troben en condicions òptimes per impulsar nous projectes residencials i, un cop que Habitatge Terrassa els inclogui a la seva reserva de solars públics, podrem estudiar les fórmules de gestió més adequades per a la construcció". Així mateix, el regidor ha afegit que "amb la posada a disposició d'aquest sòl públic continuem treballant per incrementar el parc d'habitatge assequible i de protecció oficial a la ciutat i contribuir a pal·liar els efectes de l'actual crisi de l'habitatge".
Distribució en quatre sectors de la ciutat
D’acord amb les dades tècniques fetes públiques per l'administració local, els cinc solars provenen de l'aprofitament urbanístic de diferents desenvolupaments i es divideixen en quatre zones de la següent manera:
- Àmbit de l’antiga fàbrica Sala Badrinas: Es preveu la cessió d'un solar de 681,74 metres quadrats de superfície i 2.965,06 metres quadrats de sostre edificable. D'aquest total, 2.063,46 metres quadrats es destinaran a HPO de règim general i 901,60 metres quadrats a règim concertat.
- Sector del Roc Blanc: Es tracta d'una finca de 692,10 metres quadrats —on 515,44 metres quadrats són de sòl edificable i la resta correspon a verd privat—. Amb un sostre de 2.568,53 metres quadrats, el planejament hi permet la construcció de 32 habitatges protegits de règim general, incloent-hi una participació del 25,01% en una parcel·la comunitària de verd privat de 672,13 metres quadrats.
- Carretera de Rubí 223: En aquest àmbit es cediran dos solars situats a l'avinguda de Santa Eulàlia. El primer, fent cantonada amb la carretera de Rubí, compta amb 725,34 metres quadrats de superfície i 4.002,15 metres quadrats de sostre edificable. El segon disposa de 402,90 metres quadrats de superfície i 1.802,65 metres quadrats de sostre. Ambdós terrenys es destinaran a habitatge protegit de règim general.
- Sector Saifa Keller: S'inclou un solar de 512 metres quadrats de superfície i un sostre edificable d’1.693 metres quadrats, també per a HPO de règim general, on es permetrà una alçada màxima de planta baixa més tres pisos.
Calendari i tramitació de la proposta
Respecte al recorregut administratiu de la mesura, des de l'Ajuntament s'indica que el text de la proposta de cessió haurà de seguir els canals formals regulats. Això inclou l'aprovació inicial per part del Ple municipal, un període d’informació pública oficial per a la presentació d'al·legacions i la redacció d'un informe per part del Departament de Presidència. En cas de no registrar-se esmenes durant l'exposició pública, la mesura s'aprovarà definitivament i es procedirà al seu registre de béns.
Així mateix, l'operació requereix l'acceptació formal per part del Consell d'Administració de la Societat Municipal d'Habitatge. Sobre aquesta qüestió, Xavier Cardona ha declarat davant la Comissió de Territori i Habitatge que "tot apunta a que ho acceptaran", fet que desbloquejarà definitivament l'inici de la tramitació per a la futura edificació d'aquests sectors de la ciutat.