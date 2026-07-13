Tanca la discoteca Trama abans de complir un any de la seva arribada a Terrassa: "Hem provat moltes coses"

Els més atents s’hauran fixat que, des de fa unes setmanes, les nits del carrer de la Rasa compten amb un cartell lluminós menys. Tot i que inicialment alguns podien pensar que es tractava d'una pausa estacional o d'una qüestió de dates arran de la revetlla de Sant Joan o la Festa Major de Terrassa, la realitat és una altra: Tal com ha pogut saber el Diari de Terrassa, Trama, la discoteca que va arribar a la ciutat fa menys d’un any, ha decidit de forma oficial abaixar la seva persiana de manera definitiva.
“Hem hagut de tancar per la baixa afluència de gent a la Rasa”, ens resumeixen amb claredat des de l’equip de Trama. Els responsables del projecte reconeixen que les expectatives eren inicialment molt altes, i els ha sorprès negativament la poca afluència que ha registrat aquest històric eix de festa del centre de Terrassa durant el darrer any, un fet que ha fet quasi inevitable la seva marxa just abans de complir el primer aniversari a la ciutat.
Un canvi d'hàbits en l'oci dels joves
L'adeu de Trama no ha estat per manca d'intents. Des del grup impulsor expliquen que s’han dut a terme tota mena d’iniciatives per atraure el públic, incloent-hi promocions constants, festes temàtiques i un intens treball a les xarxes socials que ja havia començat a generar molta expectació abans de la seva obertura el 29 d'agost de l'any passat. Malgrat els esforços, però, cap d'aquestes estratègies ha acabat de funcionar del tot.
“Fent anàlisi sembla que la gent tampoc es vol o es pot permetre gastar-se tants diners en festa”, assenyalen des de la discoteca, apuntant també a motius econòmics en les butxaques dels joves. A més, destaquen que el sector de la nit convencional pateix la competència de noves fórmules d'oci: “Han sorgit altres alternatives lúdiques com els vespreigs o les festes privades que estan influint en la festa nocturna més convencional”, reblen.
En el moment del seu naixement, els encarregats del projecte ja havien advertit sobre la gran dificultat de trobar traspassos viables en el sector nocturn al Vallès Occidental, tot i que havien encarat la cèntrica ubicació a Terrassa com "l'oportunitat perfecta".
Una profunda reforma que queda enrere
La marxa de Trama deixa un buit important en un local carregat d'història per a la nit terrassenca. Abans d'aquesta darrera aventura, l'espai havia acollit segells tan mítics com el Number One o Pickwick.
Precisament amb la seva arribada, Trama havia impulsat i invertit en una remodelació molt profunda del local. Tot i que es van haver de respectar alguns elements estructurals que no es podien modificar, s’hi havien fet millores notables de darrera generació: s'havia aixecat el sostre, l’equip de llums i so era completament nou i s’havia reformulat l’espai de les taules reservades, dissenyat per a celebracions concretes sense que tingués un pes central en el model de la sala.
Amb aquest tancament prematur, la Rasa perd un dels seus darrers projectes de renovació i s'obre un interrogant sobre el futur immediat del model d'oci nocturn al centre de la ciutat.