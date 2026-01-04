Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dilluns 5 de gener del 2026

Publicat el 04 de gener de 2026 a les 23:15

Aquestes són les cerimònies del dilluns 5 de gener del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Luís Carranquilla Pineda, 90 anys

Data de la defunció: 4 de gener del 2026
Cerimònia: 5 de gener del 2026, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Ana Bonilla Paredes, 65 anys

Data de la defunció: 2 de gener del 2026
Cerimònia: 5 de gener del 2026, a les 15.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Pepita Lozano Núñez, 77 anys

Data de la defunció: 4 de gener del 2026
Cerimònia: 5 de gener del 2026, a les 15.45 hores, a l’Oratori de La Rambla serveis funeraris

Francisco Fernández Andrade, 77 anys

Data de la defunció: 4 de gener del 2026
Cerimònia: 5 de gener del 2026, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Pere Meseguer Rambla, 87 anys

Data de la defunció: 4 de gener del 2026
Cerimònia: 5 de gener del 2026, a les 17.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

