Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dilluns 5 de gener del 2026

Aquestes són les cerimònies del dilluns 5 de gener del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Luís Carranquilla Pineda, 90 anys
Data de la defunció: 4 de gener del 2026
Cerimònia: 5 de gener del 2026, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Ana Bonilla Paredes, 65 anys
Data de la defunció: 2 de gener del 2026
Cerimònia: 5 de gener del 2026, a les 15.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Pepita Lozano Núñez, 77 anys
Data de la defunció: 4 de gener del 2026
Cerimònia: 5 de gener del 2026, a les 15.45 hores, a l’Oratori de La Rambla serveis funeraris
Francisco Fernández Andrade, 77 anys
Data de la defunció: 4 de gener del 2026
Cerimònia: 5 de gener del 2026, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Pere Meseguer Rambla, 87 anys
Data de la defunció: 4 de gener del 2026
Cerimònia: 5 de gener del 2026, a les 17.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa