Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del divendres 2 de gener del 2026

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 01 de gener de 2026 a les 18:54

Aquestes són les cerimònies del divendres 2 de gener del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Carmen Rubio Mesa, 82 anys

Data de la defunció: 31 de desembre del 2025
Cerimònia: 2 de gener del 2026, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Vicens Miguel Pelejero, 85 anys

Data de la defunció: 31 de desembre del 2025
Cerimònia: 2 de gener del 2026, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Miguel García Morais, 69 anys

Data de la defunció: 31 de desembre del 2025
Cerimònia: 2 de gener del 2026, a les 11.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Núria Espinet Lladó, 94 anys

Data de la defunció: 31 de desembre del 2025
Cerimònia: 2 de gener del 2026, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Rosa Martinel·lo Tost, 98 anys

Data de la defunció: 31 de desembre del 2025
Cerimònia: 2 de gener del 2026, a les 15.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Manuela Castillo Oliván, 89 anys

Data de la defunció: 30 de desembre del 2025
Cerimònia: 2 de gener del 2026, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Notícies recomenades