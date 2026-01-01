Defuncions a Terrassa: les cerimònies del divendres 2 de gener del 2026

Aquestes són les cerimònies del divendres 2 de gener del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Carmen Rubio Mesa, 82 anys
Data de la defunció: 31 de desembre del 2025
Cerimònia: 2 de gener del 2026, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Vicens Miguel Pelejero, 85 anys
Data de la defunció: 31 de desembre del 2025
Cerimònia: 2 de gener del 2026, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Miguel García Morais, 69 anys
Data de la defunció: 31 de desembre del 2025
Cerimònia: 2 de gener del 2026, a les 11.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa
Núria Espinet Lladó, 94 anys
Data de la defunció: 31 de desembre del 2025
Cerimònia: 2 de gener del 2026, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Rosa Martinel·lo Tost, 98 anys
Data de la defunció: 31 de desembre del 2025
Cerimònia: 2 de gener del 2026, a les 15.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Manuela Castillo Oliván, 89 anys
Data de la defunció: 30 de desembre del 2025
Cerimònia: 2 de gener del 2026, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa