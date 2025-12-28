Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dilluns 29 de desembre del 2025

Aquestes són les cerimònies del dilluns 29 de desembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nEsperanza Nieto Morales, 77 anys\r\n\r\nData de la defunció: 27 de desembre\r\nCerimònia: 29 de desembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nRafael Gámez Arrabal, 78 anys\r\n\r\nData de la defunció: 27 de desembre\r\nCerimònia: 29 de desembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n