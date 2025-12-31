Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dijous 1 de gener del 2026

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 31 de desembre de 2025 a les 18:58

Aquestes són les cerimònies del dijous 1 de gener del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Dita Castellón Leyva, 95 anys

Data de la defunció: 30 de desembre del 2025
Cerimònia: 1 de gener del 2026, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Virtudes Montoro Arroyo, 94 anys

Data de la defunció: 30 de desembre del 2025
Cerimònia: 1 de gener del 2026, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Rosario López Herencia, 69 anys

Data de la defunció: 31 de desembre del 2025
Cerimònia: 1 de gener del 2026, a les 13.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Notícies recomenades