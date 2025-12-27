Defuncions a Terrassa: les cerimònies del diumenge 28 de desembre del 2025

Aquestes són les cerimònies del diumenge 28 de desembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nVittorio Mormile, 90 anys\r\n\r\nData de la defunció: 27 de desembre\r\nCerimònia: 28 de desembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nJosé Cortés Crespo, 83 anys\r\n\r\nData de la defunció: 26 de desembre\r\nCerimònia: 28 de desembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nCarmen Morante Méndez, 94 anys\r\n\r\nData de la defunció: 26 de desembre\r\nCerimònia: 28 de desembre, a les 12.15 hores, a l'Oratori de La Rambla serveis funeraris\r\n\r\n \r\n