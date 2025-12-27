Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del diumenge 28 de desembre del 2025

  • Cementiri de Terrassa -

Publicat el 27 de desembre de 2025 a les 18:51

Aquestes són les cerimònies del diumenge 28 de desembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Vittorio Mormile, 90 anys

Data de la defunció: 27 de desembre
Cerimònia: 28 de desembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

José Cortés Crespo, 83 anys

Data de la defunció: 26 de desembre
Cerimònia: 28 de desembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Carmen Morante Méndez, 94 anys

Data de la defunció: 26 de desembre
Cerimònia: 28 de desembre, a les 12.15 hores, a l'Oratori de La Rambla serveis funeraris

 

