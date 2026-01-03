Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del diumenge 4 de gener del 2026

Publicat el 03 de gener de 2026 a les 18:51

Aquestes són les cerimònies del diumenge 4 de gener del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Andreu Martínez Castany, 92 anys

Data de la defunció: 2 de gener del 2026
Cerimònia: 4 de gener del 2026, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

José Polo Carreño, 79 anys

Data de la defunció: 1 de gener del 2026
Cerimònia: 4 de gener del 2026, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Angelina Valí Bover, 90 anys

Data de la defunció: 2 de gener del 2026
Cerimònia: 4 de gener del 2026, a les 10.30 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

José Martínez Hernández, 77 anys

Data de la defunció: 2 de gener del 2026
Cerimònia: 4 de gener del 2026, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Encarna Martos Martos, 81 anys

Data de la defunció: 2 de gener del 2026
Cerimònia: 4 de gener del 2026, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

