Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dissabte 3 de gener del 2026

Aquestes són les cerimònies del dissabte 3 de gener del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Joana Castaño Pérez, 85 anys
Data de la defunció: 1 de gener
Cerimònia: 3 de gener, a les 09.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Javier Hernando Cortijo, 83 anys
Data de la defunció: 31 de desembre
Cerimònia: 3 de gener, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Antonia Carrillo Molina, 89 anys
Data de la defunció: 1 de gener
Cerimònia: 3 de gener, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Beatriz Martínez Talavera, 54 anys
Data de la defunció: 31 de desembre
Cerimònia: 3 de gener, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Antonio Vázquez Espada, 67 anys
Data de la defunció: 1 de gener
Cerimònia: 3 de gener, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Gabriel Ramos Ufarte, 93 anys
Data de la defunció: 2 de gener
Cerimònia: 3 de gener, a les 16.30 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Fina Perich Navarro, 83 anys
Data de la defunció: 1 de gener
Cerimònia: 3 de gener, a les 17.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa