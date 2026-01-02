Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dissabte 3 de gener del 2026

Publicat el 02 de gener de 2026 a les 18:50
Actualitzat el 02 de gener de 2026 a les 18:51

Aquestes són les cerimònies del dissabte 3 de gener del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Joana Castaño Pérez, 85 anys

Data de la defunció: 1 de gener
Cerimònia: 3 de gener, a les 09.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Javier Hernando Cortijo, 83 anys

Data de la defunció: 31 de desembre
Cerimònia: 3 de gener, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Antonia Carrillo Molina, 89 anys

Data de la defunció: 1 de gener
Cerimònia: 3 de gener, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Beatriz Martínez Talavera, 54 anys

Data de la defunció: 31 de desembre
Cerimònia: 3 de gener, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Antonio Vázquez Espada, 67 anys

Data de la defunció: 1 de gener
Cerimònia: 3 de gener, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Gabriel Ramos Ufarte, 93 anys

Data de la defunció: 2 de gener
Cerimònia: 3 de gener, a les 16.30 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Fina Perich Navarro, 83 anys

Data de la defunció: 1 de gener
Cerimònia: 3 de gener, a les 17.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

