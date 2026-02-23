Una nova vida per a dispositius d’ajuda a infants: “Les ajudes no cobreixen el cost real del material”

Terrassa fa un pas important per a millorar la qualitat de vida dels infants i els joves amb necessitats específiques, especialment aquells que tenen dificultats relacionades amb l’autonomia. El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) i la Cooperativa Magroc, amb el suport de l’Ajuntament, han llançat la iniciativa Banc de Dispositius de Suport Pediàtric, amb l’objectiu d’ampliar els recursos disponibles per a les famílies i facilitar l’accés a ajudes tècniques sovint costoses i de difícil obtenció.
El banc permetrà el préstec de dispositius com cadires adaptades, caminadors, bipedestadors o sistemes de posicionament, que es podran reutilitzar i cedir entre famílies segons les necessitats de cada etapa de la infància. Aquest servei s’integra en el Banc de Dispositius de Suport per a adults ja existent, ampliant així la cobertura a la població infantil i juvenil amb diversitat funcional.
La presidenta de la Cooperativa Magroc, Marta Méndez, destacava el vessant comunitari del projecte, durant la seva presentació: “No és només un servei, és una manera d’entendre la comunitat. Allò que una família ja no necessita pot esdevenir una gran oportunitat per a una altra”. Per la seva banda, el president del CST, Marià Gallego, apuntava que “ens alegra poder ajudar nens i nenes en el seu desenvolupament i també alleugerir la càrrega econòmica de moltes famílies”, mentre la tinent d’alcalde i regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, hi afegia que “la inclusió no és només una qüestió de recursos, sinó de mirada. Una ciutat que cuida els infants amb discapacitat és una ciutat que es cuida a si mateixa”. Lluís ha recordat que a Terrassa hi ha més de 19.500 persones amb una discapacitat -física o intel·lectual- reconeguda igual o superior al 33%, amb un increment notable entre infants i adolescents.
L’acte d’aquest dilluns ha comptat amb els testimonis de famílies, com l’Anna Ferrer, mare de l’Oriol, un jove amb distròfia muscular, que va explicar les dificultats econòmiques per accedir a dispositius adaptats: “Les ajudes no cobreixen el cost real del material i la diferència l’has d’assumir com sigui. Aquest banc pot marcar una diferència enorme”. En la mateixa línia, Érika Méndez, mare de la Belén, de cinc anys, destacava la complexitat de seguir el ritme de creixement dels infants: “Els dispositius queden petits molt ràpid i no sempre pots esperar els terminis administratius”.
El funcionament del banc s’integrarà dins l’estructura del Banc d’Ajuts Tècnics, amb seu a l’Hospital Sant Llàtzer. Els dispositius es prestaran sense límit temporal mentre siguin necessaris, amb un sistema de dipòsit retornable -de màxim 100 euros- i possibles exempcions per a famílies en situació de vulnerabilitat. Les derivacions es faran a través de professionals de salut, educació o serveis socials.