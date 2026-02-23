Vaga a Ferrocarrils: els serveis mínims seran del 50% en hora punta dimarts i dimecres

La xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) afronta una setmana de complicacions per la vaga de maquinistes convocada pel sindicat Semaf que afectarà el servei aquest dimarts i dimecres 24 i 25 de febrer. El Departament d’Empresa i Treball ha decretat uns serveis mínims del 50% durant les hores punta, concretament de 6.00 a 9.00 hores i de 16.00 a 18.00 hores, mentre que la resta de la jornada l’oferta de trens serà només del 25%.
Aquesta situació s’estendrà també als dies 2, 3 i 4 de març, coincidint amb la celebració del Mobile World Congress, tot i que en aquestes dates el percentatge de serveis mínims s'elevarà fins al 66% per absorbir l’increment de passatgers previst pel congrés tecnològic.
La resolució de la Generalitat obliga a mantenir el funcionament indispensable de la infraestructura i a garantir les sortides i arribades des de les terminals a l’inici i al final de cada trajecte per evitar el col·lapse del sistema.
Des del sindicat Semaf justifiquen l'aturada per la necessitat de millorar la seguretat a la xarxa i per forçar el compliment d’una dotzena de reivindicacions laborals que consideren prioritàries.
Per la seva banda, la direcció de FGC ha rebut la convocatòria amb "sorpresa" i defensa que els seus sistemes actuals ja garanteixen plenament la seguretat ferroviària, alhora que recorda que el sindicat convocant té una representació "minoritària" del 13% dins el comitè d'empresa.
FGC afirma que hores d'ara no hi ha cap negociació en marxa amb el comitè d'empresa i qualifica la protesta d'"artificiosa", a més de considerar que "perjudica greument la mobilitat" dels passatgers. Tot i aquesta postura, fonts de la companyia remarquen que mantenen una actitud dialogant i que han participat activament en el procés de mediació impulsat pel Departament d'Empresa i Treball per intentar desencallar el conflicte.