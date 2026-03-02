Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimarts 3 de març del 2026

  • Cementiri de Terrassa -

Publicat el 02 de març de 2026 a les 18:52

Aquestes són les cerimònies del dimarts 3 de març del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Antonio García Muñoz, 72 anys

Data de la defunció: 2 de març del 2026
Cerimònia: 3 de març del 2026, a les 11.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Carmen Gil Hernández, 97 anys

Data de la defunció: 2 de març del 2026
Cerimònia: 3 de març del 2026, a les 12.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Toni Cánovas Ocaña, 66 anys

Data de la defunció: 2 de març del 2026
Cerimònia: 3 de març del 2026, a les 15.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa

Julia Martín Roldán, 92 anys

Data de la defunció: 2 de març del 2026
Cerimònia: 3 de març del 2026, a les 16.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

