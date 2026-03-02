Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimarts 3 de març del 2026

Aquestes són les cerimònies del dimarts 3 de març del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nAntonio García Muñoz, 72 anys\r\n\r\nData de la defunció: 2 de març del 2026\r\nCerimònia: 3 de març del 2026, a les 11.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa\r\n\r\nCarmen Gil Hernández, 97 anys\r\n\r\nData de la defunció: 2 de març del 2026\r\nCerimònia: 3 de març del 2026, a les 12.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa\r\n\r\nToni Cánovas Ocaña, 66 anys\r\n\r\nData de la defunció: 2 de març del 2026\r\nCerimònia: 3 de març del 2026, a les 15.00 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa\r\n\r\nJulia Martín Roldán, 92 anys\r\n\r\nData de la defunció: 2 de març del 2026\r\nCerimònia: 3 de març del 2026, a les 16.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa\r\n