Defuncions a Terrassa: les cerimònies del diumenge 1 de març del 2026

Publicat el 28 de febrer de 2026 a les 18:55

Aquestes són les cerimònies del diumenge 1 de març del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Ana Velasco Diosdado, 94 anys

Data de la defunció: 27 de febrer del 2026
Cerimònia: 1 de març del 2026, a les 11.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Jordi Bosch Pujol, 74 anys

Data de la defunció: 27 de febrer del 2026
Cerimònia: 1 de març del 2026, a les 12.00 hores, a la Sala Oratori de la Funerària La Rambla

Andreu Priego Vera, 35 anys

Data de la defunció: 27 de febrer del 2026
Cerimònia: 1 de març del 2026, a les 12.00 hores, a l'Espai Jardí del complex funerari de Terrassa

Rosa Soriano Molina, 91 anys

Data de la defunció: 28 de febrer del 2026
Cerimònia: 1 de març del 2026, a les 13.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

 

