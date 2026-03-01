Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dilluns 2 de març del 2026

Aquestes són les cerimònies del dilluns 2 de març del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nMercè Gasset Aleu, 96 anys\r\n\r\nData de la defunció: 28 de febrer del 2026\r\nCerimònia: 2 de març del 2026, a les 12.30 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa\r\n\r\nMontserrat Aguirre Pérez, 93 anys\r\n\r\nData de la defunció: 1 de març del 2026\r\nCerimònia: 2 de març del 2026, a les 15.00 hores, a la Sala Oratori de la Funerària La Rambla\r\n\r\nJuan López García, 92 anys\r\n\r\nData de la defunció: 1 de març del 2026\r\nCerimònia: 2 de març del 2026, a les 16.00 hores, a la Sala Oratori de la Funerària La Rambla\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n