Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dilluns 2 de març del 2026

  • Cementiri de Terrassa -

Publicat el 01 de març de 2026 a les 19:20

Aquestes són les cerimònies del dilluns 2 de març del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Mercè Gasset Aleu, 96 anys

Data de la defunció: 28 de febrer del 2026
Cerimònia: 2 de març del 2026, a les 12.30 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Montserrat Aguirre Pérez, 93 anys

Data de la defunció: 1 de març del 2026
Cerimònia: 2 de març del 2026, a les 15.00 hores, a la Sala Oratori de la Funerària La Rambla

Juan López García, 92 anys

Data de la defunció: 1 de març del 2026
Cerimònia: 2 de març del 2026, a les 16.00 hores, a la Sala Oratori de la Funerària La Rambla

 

 

 

 

 

