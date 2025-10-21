Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimecres 22 d'octubre del 2025

Aquestes són les cerimònies del dimecres 22 d'octubre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Araceli Prieto, 102 anys
Data de la defunció: 21 d'octubre
Cerimònia: 22 d'octubre, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Provi Barona, 94 anys
Data de la defunció: 20 d'octubre
Cerimònia: 22 d'octubre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Encarna Ruiz, 66 anys
Data de la defunció: 20 d'octubre
Cerimònia: 22 d'octubre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Andrés Carabante, 83 anys
Data de la defunció: 21 d'octubre
Cerimònia: 22 d'octubre, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Josep Guiu, 91 anys
Data de la defunció: 21 d'octubre
Cerimònia: 22 d'octubre, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa