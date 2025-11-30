Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dilluns 1 de desembre del 2025

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 30 de novembre de 2025 a les 19:04

Aquestes són les cerimònies del dissabte 29 de novembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Juan Montero Ligero, 63 anys

Data de la defunció: 29 de novembre
Cerimònia: 1 de desembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Florentina Espinosa Vega, 92 anys

Data de la defunció: 29 de novembre
Cerimònia: 1 de desembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Juanjo Ortiz Arjona, 62 anys

Data de la defunció: 29 de novembre
Cerimònia: 1 de desembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Luz Estela Colorado Holguín, 78 anys

Data de la defunció: 30 de novembre
Cerimònia: 1 de desembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Francisco Valeriano Pérez, 92 anys

Data de la defunció: 29 de novembre
Cerimònia: 1 de desembre, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Notícies recomenades