Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimecres 3 de desembre del 2025

Publicat el 02 de desembre de 2025 a les 18:59
Actualitzat el 02 de desembre de 2025 a les 19:00

Aquestes són les cerimònies del dimecres 3 de desembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Magda Polo Prat, 99 anys

Data de la defunció: 2 de desembre
Cerimònia: 3 de desembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Julia Ramos de Castro, 84 anys

Data de la defunció: 1 de desembre
Cerimònia: 3 de desembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

María Álamo Lluc, 97 anys

Data de la defunció: 2 de desembre
Cerimònia: 3 de desembre, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

