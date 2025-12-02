Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimecres 3 de desembre del 2025

Aquestes són les cerimònies del dimecres 3 de desembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nMagda Polo Prat, 99 anys\r\n\r\nData de la defunció: 2 de desembre\r\nCerimònia: 3 de desembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nJulia Ramos de Castro, 84 anys\r\n\r\nData de la defunció: 1 de desembre\r\nCerimònia: 3 de desembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nMaría Álamo Lluc, 97 anys\r\n\r\nData de la defunció: 2 de desembre\r\nCerimònia: 3 de desembre, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n