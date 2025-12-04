Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del divendres 5 de desembre del 2025

ARA A PORTADA

Publicat el 04 de desembre de 2025 a les 18:48
Actualitzat el 04 de desembre de 2025 a les 18:49

Aquestes són les cerimònies del divendres 5 de desembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Jose González Merchan, 67 anys

Data de la defunció: 3 de desembre
Cerimònia: 5 de desembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Domingo Ortiz Herrerias, 93 anys

Data de la defunció: 3 de desembre
Cerimònia: 5 de desembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Candi Arroyo De Tena, 76 anys

Data de la defunció: 3 de desembre
Cerimònia: 5 de desembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Mercè Fusté Isern, 81 anys

Data de la defunció: 4 de desembre
Cerimònia: 5 de desembre, a les 12.30 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Manolo Ibañez Sánchez, 94 anys

Data de la defunció: 3 de desembre
Cerimònia: 5 de desembre, a les 15.00 hores, a la parròquia Sant Pere de Terrassa

Carmen Alba Belmonte, 90 anys

Data de la defunció: 4 de desembre
Cerimònia: 5 de desembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Anna Maria Campderrós Carreras, 90 anys

Data de la defunció: 3 de desembre
Cerimònia: 5 de desembre, a les 16.00 hores, a l'Oratori de La Rambla serveis funeraris

Juan Márquez Capel, 73 anys

Data de la defunció: 3 de desembre
Cerimònia: 5 de desembre, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Notícies recomenades