Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dissabte 6 de desembre del 2025

Publicat el 05 de desembre de 2025 a les 18:51

Aquestes són les cerimònies del dissabte 6 de desembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Luisa Alcaide Hernández, 91 anys

Data de la defunció: 5 de desembre
Cerimònia: 6 de desembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Juan Berbel Alcaraz, 60 anys

Data de la defunció: 4 de desembre
Cerimònia: 6 de desembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Dolores Rodríguez Nieto, 87 anys

Data de la defunció: 3 de desembre
Cerimònia: 6 de desembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

