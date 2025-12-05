Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dissabte 6 de desembre del 2025

Aquestes són les cerimònies del dissabte 6 de desembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nLuisa Alcaide Hernández, 91 anys\r\n\r\nData de la defunció: 5 de desembre\r\nCerimònia: 6 de desembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nJuan Berbel Alcaraz, 60 anys\r\n\r\nData de la defunció: 4 de desembre\r\nCerimònia: 6 de desembre, a les 11.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa\r\n\r\nDolores Rodríguez Nieto, 87 anys\r\n\r\nData de la defunció: 3 de desembre\r\nCerimònia: 6 de desembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa\r\n