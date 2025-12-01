Defuncions

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimarts 2 de desembre del 2025

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 01 de desembre de 2025 a les 18:54

Aquestes són les cerimònies del dimarts 2 de desembre del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Josep Teixidó Sender, 86 anys

Data de la defunció: 30 de novembre
Cerimònia: 2 de desembre, a les 10.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Antanio Navarro Gómez, 92 anys

Data de la defunció: 1 de desembre
Cerimònia: 2 de desembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Carmen Pineda Núñez, 77 anys

Data de la defunció: 1 de desembre
Cerimònia: 2 de desembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Salvador Hayas Marcos, 70 anys

Data de la defunció: 30 de novembre
Cerimònia: 2 de desembre, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Notícies recomenades