Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimecres 27 d'agost del 2025

Publicat el 26 d’agost de 2025 a les 19:22

Aquestes són les cerimònies del dimecres 27 d'agost del 2025 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Conrado Sánchez, 78 anys

Data de la defunció: 25 d'agost
Cerimònia: 27 d'agost, a les 9.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Paco Morales, 61 anys

Data de la defunció: 25 d'agost
Cerimònia: 27 d'agost, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Anna Viera, 88 anys

Data de la defunció: 22 d'agost
Cerimònia: 27 d'agost, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Manuel Cabeza, 61 anys

Data de la defunció: 26 d'agost
Cerimònia: 27 d'agost, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

